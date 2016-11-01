 ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

بالفيديو...بنحمو : هذه رسائل الملك في خطابه التاريخي من دكار بمناسبة المسيرة الخضراء | بوليتيك

بالفيديو...بنحمو : هذه رسائل الملك في خطابه التاريخي من دكار بمناسبة المسيرة الخضراء

عاجل.. هذه هي علاقة كيم كاردشيان باعتقال سعد لمجرد.. رائحة المؤامرة بدأت بالظهور+ فيديو وصور | ثقافة و فنون

عاجل.. هذه هي علاقة كيم كاردشيان باعتقال سعد لمجرد.. رائحة المؤامرة بدأت بالظهور+ فيديو وصور

حصري.. أطباء يفحصون سعد لمجرد في سجنه.. وهذه هي حالته الصحية | ثقافة و فنون

حصري.. أطباء يفحصون سعد لمجرد في سجنه.. وهذه هي حالته الصحية

الملك محمد السادس من دكار: المغرب يتوفر على الأغلبية الساحقة في الاتحاد الإفريقي... | بوليتيك

الملك محمد السادس من دكار: المغرب يتوفر على الأغلبية الساحقة في الاتحاد الإفريقي...

الملك محمد السادس من دكار : المغرب يحتاج إلى حكومة جادة ومسؤولة وليس غنيمة إنتخابية | بوليتيك

الملك محمد السادس من دكار : المغرب يحتاج إلى حكومة جادة ومسؤولة وليس غنيمة إنتخابية

لهذه الأسباب خاطب الملك محمد السادس المغاربة من قلب دكار | بوليتيك

لهذه الأسباب خاطب الملك محمد السادس المغاربة من قلب دكار

عاجل.. الملك محمد السادس من دكار: عودة المغرب إلى الاتحاد الافريقي قرار منطقي ولا نطلب الإذن من أحد | بوليتيك

عاجل.. الملك محمد السادس من دكار: عودة المغرب إلى الاتحاد الافريقي قرار منطقي ولا نطلب الإذن من أحد

اليوسفية تغرق وفيضان بوادي في اشتوكة أيت باها.. فيديوهات خطيرة | حوادث و حقوق

اليوسفية تغرق وفيضان بوادي في اشتوكة أيت باها.. فيديوهات خطيرة

حزب العدالة والتنمية يحصل على 7 ملايير سنتيم من وزارة الداخلية | بوليتيك

حزب العدالة والتنمية يحصل على 7 ملايير سنتيم من وزارة الداخلية

بعيدا عن التعصب.. قريبا من التعقل

بالفيديو...بنحمو : هذه رسائل الملك في خطابه التاريخي من دكار بمناسبة المسيرة الخضراء
بتاريــخ : 7 نونبر 2016 / 00:43 بالفيديو...بنحمو : هذه رسائل الملك في خطابه التاريخي من دكار بمناسبة المسيرة الخضراء | بوليتيك
بالفيديو...بنحمو : هذه رسائل الملك في خطابه التاريخي من دكار بمناسبة المسيرة الخضراء
قال المحلل السياسي ''محمد بنحمو'' أن الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى 41 للمسيرة الخضراء الذي بث من العاصمة السنغالية دكار هو '' خطاب تاريخي بجميع المواصفات''.

شوف تيفي


قال المحلل السياسي "محمد بنحمو" أن الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى 41 للمسيرة الخضراء الذي بث من العاصمة السنغالية دكار هو " خطاب تاريخي بجميع المواصفات".

وأضاف بن حمو حول رمزية إلقاء الملك خطابه من دكار "أن السنغال شاركت بوفد في المسيرة الخضراء وكانت دائما مدافعة عن الوحدة الترابية للمغرب وإعتبرت قضية الصحراء المغربية قضية وطنية، حيث أن خطاب الوفاء هو موجه عبر السنغال لجميع الدول الإفريقية والصديقة التي كانت دائما داعمة للمغرب إلى حدود اليوم.

وصرح بنحمو أن المغرب فاعل قوي قاريا، وهو ما كشف عنه الخطاب الملكي، الذي أرسل إشارات قوية بقرب عودة المغرب إلى منظمة الوحدة الإفريقية، وبناء علاقات جديدة مع الدول الإفريقية، مشيرا أن الملك أكد بأن المغرب لا يحتاج إلى ترخيص من أجل العودة إلى الإتحاد الإفريقي.

وتابع بن حمو قراءته للخطاب الملكي، أنه تناول نقطة قوية وهي نوعية الحكومة المقبلة، التي يجب أن تكون حكومة جادة ومسؤولة وأن تكون لها سياسة واضحة داخليا وإتجاه دول القارة الإفريقية وتتوفر على الكفاءات التي ستسطر برامج وتسهر على تنفيذها نظرا لدقة المرحلة التي يمر منها المغرب.

وأشار الخطاب الملكي حسب بن حمو إلى إنخراط المغاربة في الأقاليم الجنوبية، في تنمية مناطقهم المحلية ومشاركتهم في الإستحقاقات وتوفرها على بنية تحتية تمكنها من التواصل مع العمق الإفريقي، بالإضافة إلى الأمن والإستقرار الذي تنعم به سيمكنها من أن تكون جسرا للتواصل بين الشمال والجنوب.

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

السنغال الإستحقاقات الأقاليم الخطاب التواصل الإستقرار الملك دكار شوف تيفي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

الملك محمد السادس من دكار: المغرب يتوفر على الأغلبية الساحقة في الاتحاد الإفريقي... | بوليتيك

الملك محمد السادس من دكار: المغرب يتوفر على الأغلبية الساحقة في الاتحاد الإفريقي...

الملك محمد السادس من دكار : المغرب يحتاج إلى حكومة جادة ومسؤولة وليس غنيمة إنتخابية | بوليتيك

الملك محمد السادس من دكار : المغرب يحتاج إلى حكومة جادة ومسؤولة وليس غنيمة إنتخابية

لهذه الأسباب خاطب الملك محمد السادس المغاربة من قلب دكار | بوليتيك

لهذه الأسباب خاطب الملك محمد السادس المغاربة من قلب دكار

عاجل.. الملك محمد السادس من دكار: عودة المغرب إلى الاتحاد الافريقي قرار منطقي ولا نطلب الإذن من أحد | بوليتيك

عاجل.. الملك محمد السادس من دكار: عودة المغرب إلى الاتحاد الافريقي قرار منطقي ولا نطلب الإذن من أحد

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو | شاهد ماذا قالت هند صبري عن سعد المجرد و قضيته مباشرة على بلاطو أحد البرامج التونسية | قنوات أخرى
منذ 46 دقيقة

بالفيديو | شاهد ماذا قالت هند صبري عن سعد المجرد و قضيته مباشرة على بلاطو أحد البرامج التونسية

طريف..شوفو أشنو كيعرفو المغاربة على كوب22 | بــووز

طريف..شوفو أشنو كيعرفو المغاربة على ''كوب22''

الخطاب الكامل الذي وجهه الملك محمد السادس للمغاربة من قلب دكار السينيغالية | قنوات أخرى

الخطاب الكامل الذي وجهه الملك محمد السادس للمغاربة من قلب دكار السينيغالية

مغربي لم يحالفه الحظ في المشاركة في المسيرة الخضراء..هاذ النهار خاصنا نترحمو فيه على مبدع المسيرة المرحوم الحسن الثاني | بــووز

مغربي لم يحالفه الحظ في المشاركة في المسيرة الخضراء..هاذ النهار خاصنا نترحمو فيه على مبدع المسيرة المرحوم الحسن الثاني

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

بالفيديو...بنحمو : هذه رسائل الملك في خطابه التاريخي من دكار بمناسبة المسيرة الخضراء | بوليتيك
منذ 1 دقيقة

بالفيديو...بنحمو : هذه رسائل الملك في خطابه التاريخي من دكار بمناسبة المسيرة الخضراء

عاجل.. هذه هي علاقة كيم كاردشيان باعتقال سعد لمجرد.. رائحة المؤامرة بدأت بالظهور+ فيديو وصور | ثقافة و فنون

عاجل.. هذه هي علاقة كيم كاردشيان باعتقال سعد لمجرد.. رائحة المؤامرة بدأت بالظهور+ فيديو وصور

حصري.. أطباء يفحصون سعد لمجرد في سجنه.. وهذه هي حالته الصحية | ثقافة و فنون

حصري.. أطباء يفحصون سعد لمجرد في سجنه.. وهذه هي حالته الصحية

الملك محمد السادس من دكار: المغرب يتوفر على الأغلبية الساحقة في الاتحاد الإفريقي... | بوليتيك

الملك محمد السادس من دكار: المغرب يتوفر على الأغلبية الساحقة في الاتحاد الإفريقي...

﻿ ﻿
أمس 01:15 GMT

عاجل و بالصورة : عبد الإله بن كيران وحميد شباط يلتقطون ''السيلفي'' مع عبيدات الرمى بعرس ولد إدريس لشكر

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2016.