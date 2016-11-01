بالفيديو...بنحمو : هذه رسائل الملك في خطابه التاريخي من دكار بمناسبة المسيرة الخضراء

قال المحلل السياسي ''محمد بنحمو'' أن الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى 41 للمسيرة الخضراء الذي بث من العاصمة السنغالية دكار هو '' خطاب تاريخي بجميع المواصفات''.

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قال المحلل السياسي "محمد بنحمو" أن الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى 41 للمسيرة الخضراء الذي بث من العاصمة السنغالية دكار هو " خطاب تاريخي بجميع المواصفات".

وأضاف بن حمو حول رمزية إلقاء الملك خطابه من دكار "أن السنغال شاركت بوفد في المسيرة الخضراء وكانت دائما مدافعة عن الوحدة الترابية للمغرب وإعتبرت قضية الصحراء المغربية قضية وطنية، حيث أن خطاب الوفاء هو موجه عبر السنغال لجميع الدول الإفريقية والصديقة التي كانت دائما داعمة للمغرب إلى حدود اليوم.

وصرح بنحمو أن المغرب فاعل قوي قاريا، وهو ما كشف عنه الخطاب الملكي، الذي أرسل إشارات قوية بقرب عودة المغرب إلى منظمة الوحدة الإفريقية، وبناء علاقات جديدة مع الدول الإفريقية، مشيرا أن الملك أكد بأن المغرب لا يحتاج إلى ترخيص من أجل العودة إلى الإتحاد الإفريقي.

وتابع بن حمو قراءته للخطاب الملكي، أنه تناول نقطة قوية وهي نوعية الحكومة المقبلة، التي يجب أن تكون حكومة جادة ومسؤولة وأن تكون لها سياسة واضحة داخليا وإتجاه دول القارة الإفريقية وتتوفر على الكفاءات التي ستسطر برامج وتسهر على تنفيذها نظرا لدقة المرحلة التي يمر منها المغرب.

وأشار الخطاب الملكي حسب بن حمو إلى إنخراط المغاربة في الأقاليم الجنوبية، في تنمية مناطقهم المحلية ومشاركتهم في الإستحقاقات وتوفرها على بنية تحتية تمكنها من التواصل مع العمق الإفريقي، بالإضافة إلى الأمن والإستقرار الذي تنعم به سيمكنها من أن تكون جسرا للتواصل بين الشمال والجنوب.



