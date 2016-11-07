عاجل.. هذه هي علاقة كيم كاردشيان باعتقال سعد لمجرد.. رائحة المؤامرة بدأت بالظهور+ فيديو وصور

توصلت ''شوف تيفي'' إلى صور، نشرتها حسابات على تويتر والانستغرام، تشير إلى أن الحارس الخاص بنجمة الواقع الأمريكية كيم كاردشيان، على علاقة بكل من لوري ماركيت التي ظهر اسمها خلال التحقيقات الخاصة بسرقة



"شوف تيفي"

توصلت "شوف تيفي" إلى صور، نشرتها حسابات على تويتر والانستغرام، تشير إلى أن الحارس الخاص بنجمة الواقع الأمريكية كيم كاردشيان، على علاقة بكل من لوري ماركيت التي ظهر اسمها خلال التحقيقات الخاصة بسرقة مجوهرات كاردشيان بباريس، وبصديقتها الفتاة الشقراء "كاديج" التي كانت رفقة سعد لمجرد داخل الملهى الليلي.



هذه المعلومات التي توصلت إليها "شوف تيفي"، قام كذلك برنامج "أيتي بالعربي " على قناة mbc السعودية بعرض البعض منها، حيث أبرز بأن لوري ماركيت اعترفت في لقاء لها في وقت سابق بأنها كانت رفقة حارس كيم كاردشيان ليلة اعتقالها بأحد المطاعم بالعاصمة الفرنسية باريس، بالإضافة إلى الفتاة الشقراء "كاديج" التي كشفت في حوار لها مع مدون فرنسي أنها كانت حاضرة رفقة سعد لمجرد والفتاة التي اتهمته بمحاولة اغتصابها "لورا" داخل الملهى الليلي.

ولمَّح البرنامج المذكور بطريقة غير مباشرة بوجود مؤامرة في قضية سعد لمجرد وسرقة كيم كارشيان ، موضحا بأن لا أحد كان يعلم بمكان إقامة هذه الأخيرة باستثناء حارسها الشخصي الذي كان رفقة ماركيت وكاديج اللتين لهما علاقة بالفتاة التي اتهمت سعد لمجرد بمحاولة اغتصابها..إنها خيوط المؤامرة التي بدأت بالظهور للرأي العام في قضية فنان العرب رقم واحد بامتياز.



