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حصري.. أطباء يفحصون سعد لمجرد في سجنه.. وهذه هي حالته الصحية
بتاريــخ : 6 نونبر 2016 / 23:17 حصري.. أطباء يفحصون سعد لمجرد في سجنه.. وهذه هي حالته الصحية | ثقافة و فنون
حصري.. أطباء يفحصون سعد لمجرد في سجنه.. وهذه هي حالته الصحية
علمت ''شوف تيفي'' أن طاقماً طبياً، قام مؤخرا بزيارة الفنان المغربي سعد لمجرد في سجن ''فلوري ميروغيس'' بباريس، من أجل فحص والاطمئنان على حالته الصحية.

"شوف تيفي"

 

علمت "شوف تيفي" أن طاقماً طبياً، قام مؤخرا بزيارة الفنان المغربي سعد لمجرد في سجن "فلوري ميروغيس" بباريس، من أجل فحص والاطمئنان على حالته الصحية.

وحسب مصدر من هيئة دفاع لمجرد ل "شوف تيفي" فإن الفحوص التي أُجريت لـ "المعلم"، وهي عادية بالنسبة للسجناء خاصة الجدد منهم كشفت بأنه في حالة صحية جيدة، وهو ما يؤكد بالتالي ارتفاع معنويات لمجرد بالرغم من مرور ثلاثة أسابيع على وجوده خلف القضبان الحديدية.  

وعلاقة بالموقع، فقد كشفت "شوف تيفي" أمس السبت، من مصدر قريب من هيئة الدفاع الخاصة بسعد لمجرد، أن هذا الأخير من المرجح أن يغادر السجن الأسبوع المقبل في حالة سراح مؤقت.

 

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المغرب شوف تيفي سعد لمجرد المعلم الفنان المغربي الفحص الطاقم الطبي

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