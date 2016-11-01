الملك محمد السادس من دكار: المغرب يتوفر على الأغلبية الساحقة في الاتحاد الإفريقي...

قال الملك محمد السادس في خطابه الذي ألقاه، قبل قليل، بالعاصمة السنغالية دكار بمناسبة الذكرى الواحدة والأربعين للمسيرة الخضراء المظفرة، إن المغرب يتوفر على الأغلبية الساحقة لشغل مقعده داخل

"شوف تيفي"



قال الملك محمد السادس في خطابه الذي ألقاه، قبل قليل، بالعاصمة السنغالية دكار بمناسبة الذكرى الواحدة والأربعين للمسيرة الخضراء المظفرة، إن المغرب يتوفر على الأغلبية الساحقة لشغل مقعده داخل الاتحاد الإفريقي.



وأوضح الملك محمد السادس بأن عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي هو تتويج للسياسة المغربية في إفريقيا، وذلك بقيامه بالعديد من المجهودات لخدمة المواطن الإفريقي والمساهمة في تنمية القارة الإفريقية.



وأضاف الملك بأن عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي لن تغير شيئا من مغربية الصحراء، بل إنها ستمكن المغرب من الدفاع عن حقوقه المشروعة وتصحيح المغالطات التي يروج لها خصوم الوحدة الترابية داخل هذه المنظمة الإفريقية.



