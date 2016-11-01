الملك محمد السادس من دكار : المغرب يحتاج إلى حكومة جادة ومسؤولة وليس غنيمة إنتخابية

شوف تيفي
قال الملك محمد السادس في خطابه الموجه للشعب المغربي بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء الذي ألقاه من جمهورية السنغال، أن المغرب "يحتاج حكومة جادة ومسؤولة وليس لحكومة حسابية تتعلق بإرضاء رغبات أحزاب سياسية وكأن الأمر يتعلق بغنيمة إنتخابية".
وأكد الملك محمد السادس في خطابه، أن وزراء الحكومة المقبلة، يجب عليهم أن يولوا نفس الإهتمام لإفريقيا كما لزياراتهم وتنقلاتهم لأوربا".
وأكد الملك محمد السادس، أنه سيحرص على تشكيل حكومة منسجمة وفي مستوى المرحلة الدقيقة التي يمر منها المغرب، وأنه لن يتساهل مع غير حكومة ذات إختصاصات قطاعية واضحة.
كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.