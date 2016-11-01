الملك محمد السادس من دكار : المغرب يحتاج إلى حكومة جادة ومسؤولة وليس غنيمة إنتخابية

قال الملك محمد السادس في خطابه الموجه للشعب المغربي بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء الذي ألقاه من جمهورية السنغال، أن المغرب ''يحتاج حكومة جادة ومسؤولة وليس لحكومة حسابية تتعلق بإرضاء رغبات أحزاب

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قال الملك محمد السادس في خطابه الموجه للشعب المغربي بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء الذي ألقاه من جمهورية السنغال، أن المغرب "يحتاج حكومة جادة ومسؤولة وليس لحكومة حسابية تتعلق بإرضاء رغبات أحزاب سياسية وكأن الأمر يتعلق بغنيمة إنتخابية".

وأكد الملك محمد السادس في خطابه، أن وزراء الحكومة المقبلة، يجب عليهم أن يولوا نفس الإهتمام لإفريقيا كما لزياراتهم وتنقلاتهم لأوربا".

وأكد الملك محمد السادس، أنه سيحرص على تشكيل حكومة منسجمة وفي مستوى المرحلة الدقيقة التي يمر منها المغرب، وأنه لن يتساهل مع غير حكومة ذات إختصاصات قطاعية واضحة.