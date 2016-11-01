لهذه الأسباب خاطب الملك محمد السادس المغاربة من قلب دكار

قال الملك محمد السادس أنه اختار دولة السنغال لإلقاء خطاب المسيرة الخضراء، نظرا للدور الذي لعبته السنغال في المسيرة الخضراء، منذ عهد الرئيس ''عبدو ضيوف'' إلى اليوم.

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قال الملك محمد السادس أنه اختار دولة السنغال لإلقاء خطاب المسيرة الخضراء، نظرا للدور الذي لعبته السنغال في المسيرة الخضراء، منذ عهد الرئيس "عبدو ضيوف" إلى اليوم.

وأضاف الملك محمد السادس أن جمهورية السنغال "كانت من بين الدول المشاركة في ملحمة المسيرة الخضراء"، مؤكدا أن إختيار إحدى جمهوريات دول غرب إفريقيا نظرا للإستقرار السياسي والإجتماعي الذي ينعم به هذا البلد.

وتابع الملك محمد السادس خطابه الموجه إلى الشعب المغربي بمناسبة المسيرة الخضراء، "أن السنغال تعتبر قضية الصحراء المغربية، "قضيتها الوطنية"، مؤكدا أن السنغال كانت منذ عهد الرئيس "عبدو ضيوف" ولازالت تدافع عن القضية الوطنية إلى اليوم مع الرئيس الحالي.