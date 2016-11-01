عاجل.. الملك محمد السادس من دكار: عودة المغرب إلى الاتحاد الافريقي قرار منطقي ولا نطلب الإذن من أحد

قال الملك محمد السادس في خطابه الذي ألقاه، قبل قليل، بالعاصمة السنغالية دكار بمناسبة الدكرى الواحدة والأربعين للمسيرة الخضراء المظفرة، إن عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي هو قرار منطقي، مؤكدا

"شوف تيفي"

قال الملك محمد السادس في خطابه الذي ألقاه، قبل قليل، بالعاصمة السنغالية دكار بمناسبة الدكرى الواحدة والأربعين للمسيرة الخضراء المظفرة، إن عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي هو قرار منطقي، مؤكدا بأن المملكة المغربية بهذا القرار لا تطلب الإذن من أحد.

وأضاف الملك محمد السادس بأن المغرب سيعود إلى مكانه الطبيعي، لأنه يتوفر على أغلبية ساحقة، ولا يتدخل في الشؤون الداخلية لباقي الدول الإفريقية.

وأكد الملك بأن قرار العودة إلى الاتحاد سيمكن المغرب من إسماع صوت القار الإفريقية بالمحافل الخارجية، مضيفا بأن هذه العودة ستمكن كذلك القارة الإفريقية من الاستفادة من التجربة المغربية الأمنية في مجال محاربة التطرف.

وختم الملك كلمته بهذا الخصوص بالإشارة إلى أن قمة مناخ "كوب 22" بمراكش، ستكون فرصة للدفاع عن القارة الإفريقية.



