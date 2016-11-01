اليوسفية تغرق وفيضان بوادي في اشتوكة أيت باها.. فيديوهات خطيرة

شهدت مدينة اليوسفية، اليوم الأحد، فيضانات بالعديد من شوارعها، نتيجة التساقطات والأمطار الغزيرة بالمنطقة خلال الساعات الأخيرة.

"شوف تيفي"

شهدت مدينة اليوسفية، اليوم الأحد، فيضانات بالعديد من شوارعها، نتيجة التساقطات والأمطار الغزيرة بالمنطقة خلال الساعات الأخيرة.

وبالإضافة إلى اليوسفية، فإن منطقة اشتوكة بأيت باها وبالتحديد مركز تركانتوشكا، تعرف هي الأخرى أمطاراً رعدية وزخات مطرية، ما تسبب في فيضان الوادي الموجود بالمنطقة مخلفا خسائر مادية جسيمة.

وخلف فيضان وادي تركانتوشكا كذلك في قطع العديد من الطرق الوطنية الرابطة بين العديد من الجماعات، وهو ما تسبب في قطع الطريق عن مجموعة من السيارات والشاحنات.



