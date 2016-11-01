حزب العدالة والتنمية يحصل على 7 ملايير سنتيم من وزارة الداخلية

حطم حزب العدالة والتنمية الرقم القياسي بعد حصوله على مبلغ 69 مليون درهم، من طرف وزارة الداخلية، في إطار الدعم الخاص بالإنتخابات التشريعية الأخيرة، والذي تقدمه وزارة الداخلية بناء على النتائج وعدد

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حطم حزب العدالة والتنمية الرقم القياسي بعد حصوله على مبلغ 69 مليون درهم، من طرف وزارة الداخلية، في إطار الدعم الخاص بالإنتخابات التشريعية الأخيرة، والذي تقدمه وزارة الداخلية بناء على النتائج وعدد الأصوات التي حصل عليها.

وكشف عبد الحق العربي المدير العام لحزب العدالة والتنمية الذي يتولى رئاسة اللجنة الوطنية بالنيابة عن بن كيران، إن حزب المصباح توصل بما مجموعه 68 مليون درهم، أي ما يقارب 7 مليار سنتيم يشمل التسبيق الذي يقدمه قبل الإنتخابات والتكملة التي يتم توزيعها بعد ظهور النتائج.

وأوضح العربي في تصريح لجريدة أخبار اليوم، أن الحزب سيقوم بتقديم الوثائق المحاسباتية التي تبرر نفقات الحزب خلال الفترة الإنتخابية، موضحا "أن ما تبقى من المبلغ المذكور خارج ماهو مبرر سنقوم بإعادته إلى الدولة كما فعلنا في السابق".