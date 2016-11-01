 ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

لهذه الأسباب خاطب الملك محمد السادس المغاربة من قلب دكار | بوليتيك

لهذه الأسباب خاطب الملك محمد السادس المغاربة من قلب دكار

عاجل.. الملك محمد السادس من دكار: عودة المغرب إلى الاتحاد الافريقي قرار منطقي ولا نطلب الإذن من أحد | بوليتيك

عاجل.. الملك محمد السادس من دكار: عودة المغرب إلى الاتحاد الافريقي قرار منطقي ولا نطلب الإذن من أحد

اليوسفية تغرق وفيضان بوادي في اشتوكة أيت باها.. فيديوهات خطيرة | حوادث و حقوق

اليوسفية تغرق وفيضان بوادي في اشتوكة أيت باها.. فيديوهات خطيرة

حزب العدالة والتنمية يحصل على 7 ملايير سنتيم من وزارة الداخلية | بوليتيك

حزب العدالة والتنمية يحصل على 7 ملايير سنتيم من وزارة الداخلية

مزحة خطيرة..سبعة الأشخاص تاصلوا بالبوليس وقالوا ليهم غادي يكون عمل إرهابي في مراكش.. وها شنو وقع ليهم | حوادث و حقوق

مزحة خطيرة..سبعة الأشخاص تاصلوا بالبوليس وقالوا ليهم غادي يكون عمل إرهابي في مراكش.. وها شنو وقع

بوليسي خان مراتو ونصب على مواطنين في مكناس.. وها كيفاش | حوادث و حقوق

بوليسي خان مراتو ونصب على مواطنين في مكناس.. وها كيفاش

فيديو صادم.. ها شنو وقع لمواطن في ترامواي الرباط | مجتمع

فيديو صادم.. ها شنو وقع لمواطن في ترامواي الرباط

هذا هو جديد هجوم مسلحين على سيارات وتخريبها في تمارة +فيديو | حوادث و حقوق

هذا هو جديد هجوم مسلحين على سيارات وتخريبها في تمارة +فيديو

مثير.. شوفو كيفاش بوليسي عتق شاب تعرض لمحاولة قتل بوجدة | مجتمع

مثير.. شوفو كيفاش بوليسي عتق شاب تعرض لمحاولة قتل بوجدة

بعيدا عن التعصب.. قريبا من التعقل

حزب العدالة والتنمية يحصل على 7 ملايير سنتيم من وزارة الداخلية
بتاريــخ : 6 نونبر 2016 / 22:00 حزب العدالة والتنمية يحصل على 7 ملايير سنتيم من وزارة الداخلية | بوليتيك
حزب العدالة والتنمية يحصل على 7 ملايير سنتيم من وزارة الداخلية
حطم حزب العدالة والتنمية الرقم القياسي بعد حصوله على مبلغ 69 مليون درهم، من طرف وزارة الداخلية، في إطار الدعم الخاص بالإنتخابات التشريعية الأخيرة، والذي تقدمه وزارة الداخلية بناء على النتائج وعدد

شوف تيفي

حطم حزب العدالة والتنمية الرقم القياسي بعد حصوله على مبلغ 69 مليون درهم، من طرف وزارة الداخلية، في إطار الدعم الخاص بالإنتخابات التشريعية الأخيرة، والذي تقدمه وزارة الداخلية بناء على النتائج وعدد الأصوات التي حصل عليها.

وكشف عبد الحق العربي المدير العام لحزب العدالة والتنمية الذي يتولى رئاسة اللجنة الوطنية بالنيابة عن بن كيران، إن حزب المصباح توصل بما مجموعه 68 مليون درهم، أي ما يقارب 7 مليار سنتيم يشمل التسبيق الذي يقدمه قبل الإنتخابات والتكملة التي يتم توزيعها بعد ظهور النتائج.

وأوضح العربي في تصريح لجريدة أخبار اليوم، أن الحزب سيقوم بتقديم الوثائق المحاسباتية التي تبرر نفقات الحزب خلال الفترة الإنتخابية، موضحا "أن ما تبقى من المبلغ المذكور خارج ماهو مبرر سنقوم بإعادته إلى الدولة كما فعلنا في السابق".

 

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

الأصوات العدالة اللجنة العربي المحاسباتية الدولة شوف تيفي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

لهذه الأسباب خاطب الملك محمد السادس المغاربة من قلب دكار | بوليتيك

لهذه الأسباب خاطب الملك محمد السادس المغاربة من قلب دكار

عاجل.. الملك محمد السادس من دكار: عودة المغرب إلى الاتحاد الافريقي قرار منطقي ولا نطلب الإذن من أحد | بوليتيك

عاجل.. الملك محمد السادس من دكار: عودة المغرب إلى الاتحاد الافريقي قرار منطقي ولا نطلب الإذن من أحد

البث الحي للخطاب الملكي بمناسبة الذكرى 41 للمسيرة الخضراء | بوليتيك

البث الحي للخطاب الملكي بمناسبة الذكرى 41 للمسيرة الخضراء

عاجل : الملك محمد السادس يصل في هذه اللحظات إلى السنغال | بوليتيك

عاجل : الملك محمد السادس يصل في هذه اللحظات إلى السنغال

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

مغربي لم يحالفه الحظ في المشاركة في المسيرة الخضراء..هاذ النهار خاصنا نترحمو فيه على مبدع المسيرة المرحوم الحسن الثاني | بــووز
منذ 3 ساعات

مغربي لم يحالفه الحظ في المشاركة في المسيرة الخضراء..هاذ النهار خاصنا نترحمو فيه على مبدع المسيرة المرحوم الحسن الثاني

امرأة مغربية فقيرة قدمت درسا حقيقيا لمعنى النضال على الطريقة المغربية.. | خارج البلاطو

امرأة مغربية فقيرة قدمت درسا حقيقيا لمعنى النضال على الطريقة المغربية..

مشجع يقتحم الملعب لأخد سيلفي مع مارادونا | قنوات أخرى

مشجع يقتحم الملعب لأخد سيلفي مع مارادونا

قراءة الفاتحة ترحما على ضحايا واد الساقية الحمراء | قنوات أخرى

قراءة الفاتحة ترحما على ضحايا واد الساقية الحمراء

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

لهذه الأسباب خاطب الملك محمد السادس المغاربة من قلب دكار | بوليتيك
منذ 17 دقيقة

لهذه الأسباب خاطب الملك محمد السادس المغاربة من قلب دكار

عاجل.. الملك محمد السادس من دكار: عودة المغرب إلى الاتحاد الافريقي قرار منطقي ولا نطلب الإذن من أحد | بوليتيك

عاجل.. الملك محمد السادس من دكار: عودة المغرب إلى الاتحاد الافريقي قرار منطقي ولا نطلب الإذن من أحد

اليوسفية تغرق وفيضان بوادي في اشتوكة أيت باها.. فيديوهات خطيرة | حوادث و حقوق

اليوسفية تغرق وفيضان بوادي في اشتوكة أيت باها.. فيديوهات خطيرة

حزب العدالة والتنمية يحصل على 7 ملايير سنتيم من وزارة الداخلية | بوليتيك

حزب العدالة والتنمية يحصل على 7 ملايير سنتيم من وزارة الداخلية

﻿ ﻿
اليوم 01:15 GMT

عاجل و بالصورة : عبد الإله بن كيران وحميد شباط يلتقطون ''السيلفي'' مع عبيدات الرمى بعرس ولد إدريس لشكر

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2016.