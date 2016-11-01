مزحة خطيرة..سبعة الأشخاص تاصلوا بالبوليس وقالوا ليهم غادي يكون عمل إرهابي في مراكش.. وها شنو وقع ليهم

مكنت الأبحاث والتحريات التي باشرتها المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مراكش، بتنسيق مع المصالح التقنية المركزية بالمديرية العامة للأمن الوطني، من توقيف سبعة مشتبه فيهم، من بينهم قاصران،

"شوف تيفي"+" و م ع"

مكنت الأبحاث والتحريات التي باشرتها المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مراكش، بتنسيق مع المصالح التقنية المركزية بالمديرية العامة للأمن الوطني، من توقيف سبعة مشتبه فيهم، من بينهم قاصران، زعموا أنهم يتوفرون على معلومات حول "عمل إرهابي وشيك"، أو ادعوا وجود مشتبه فيهم لهم ارتباط بتنظيمات إرهابية.



وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن قاعة القيادة والتنسيق التابعة لولاية أمن مراكش توصلت خلال الأسبوعين المنصرمين بعدة اتصالات هاتفية من أشخاص مجهولين يزعمون أنهم يتوفرون على معلومات حول عمل إرهابي وشيك أو يدعون وجود مشتبه فيهم لهم ارتباط بتنظيمات إرهابية.



وأضاف المصدر ذاته أنه "تم إخضاع الأشخاص الموقوفين لبحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، حيث تبين أن التصريحات التي تضمنتها مكالماتهم كانت كاذبة، وليس لها أي أساس من الصحة والواقع، وأنهم قاموا بإجرائها إما بسبب طيش أو على سبيل الدعابة".



وأشارت المديرية العامة للأمن الوطني إلى أنه تمت إحالة جميع هؤلاء الموقوفين على النيابة العامة فور الانتهاء من إجراءات البحث في هذه القضايا.