بوليسي خان مراتو ونصب على مواطنين في مكناس.. وها كيفاش

أحالت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمكناس على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بنفس المدينة، أول أمس الجمعة 4 نونبر الجاري، مقدم شرطة، موقوف عن العمل منذ شهر فبراير المنصرم، وذلك على خلفية



"شوف تيفي"



أحالت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمكناس على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بنفس المدينة، أول أمس الجمعة 4 نونبر الجاري، مقدم شرطة، موقوف عن العمل منذ شهر فبراير المنصرم، وذلك على خلفية تورطه في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال وإصدار شيكات بدون رصيد والخيانة الزوجية.

وحسب ما توصلت به "شوف تيفي" فقد كان الشرطي الموقوف عن العمل، قد نصب على ستة أشخاص بدعوى التوسط لهم من أجل توظيف أفراد من عائلاتهم في أسلاك الشرطة مقابل مبالغ مالية متفاوتة القيمة، قبل أن يتبين بأن تلك التصريحات احتيالية.

وتم تقديم المعني بالأمر أمام النيابة العامة المختصة رفقة سيدة، كان يرتبط معها بعلاقة خارج إطار الزوجية، والتي يشتبه في كونها هي التي كانت تتصل بالضحايا للإيقاع بهم في الغلط التدليسي، وقد تم إيداعهما معا بالسجن المدني تولال 2 في انتظار عرضهم على أنظار الهيئة القضائية التي ستبث في الأفعال الإجرامية المنسوبة إليهم.