فيديو صادم.. ها شنو وقع لمواطن في ترامواي الرباط

كشف مواطن في اتصال له مع ''شوف تيفي'' عن تعرضه للإهانة والسب والقذف من طرف موظف يعمل بالترامواي الرباط-سلا.

"شوف تيفي"



كشف مواطن في اتصال له مع "شوف تيفي" عن تعرضه للإهانة والسب والقذف من طرف موظف يعمل بالترامواي الرباط-سلا.

وأوضح هذا المواطن الذي أرسل لـ "شوف تيفي" مقطع فيديو يوثق للحظة تعرضه للإهانة وهو يتحدث بحرقة، أنه وجد الجهاز الآلي بالمحطة التي ركب منها معطلا ومباشرة بعد صعوده لعربة الترامواي، وجد موظفا حاول أن يشرح له بأن الجهاز لا يعمل ولهذا لم يتمكن من التحصل على تذكرة الرحلة، ليقوم الموظف على حد تعبيره بتوجيه السب والقذف والكلمات النابية إليه.

وأضاف هذا المتحدث بأنه سيتقدم بشكاية لدى السلطات لمحاسبة هذا الموظف الذي أهانه بطريقة بشعة أمام باقي الركاب حسب قوله..



