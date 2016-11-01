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هذا هو جديد هجوم مسلحين على سيارات وتخريبها في تمارة +فيديو
بتاريــخ : 6 نونبر 2016 / 20:57 هذا هو جديد هجوم مسلحين على سيارات وتخريبها في تمارة +فيديو | حوادث و حقوق
هذا هو جديد هجوم مسلحين على سيارات وتخريبها في تمارة +فيديو
في جديدة هجوم مجموعة من المنحرفين المسلحين بالسيوف على مجموعة من السيارات بتمارة والذي كانت ''شوف تيفي'' سباقة للكشف عن فصوله، تمكنت عناصر فرقة الدراجين التابعة للمنطقة الإقليمية للأمن بتمارة، أمس


"شوف تيفي"

في جديدة هجوم مجموعة من المنحرفين المسلحين بالسيوف على مجموعة من السيارات بتمارة والذي كانت "شوف تيفي" سباقة للكشف عن فصوله، تمكنت عناصر فرقة الدراجين التابعة للمنطقة الإقليمية للأمن بتمارة، أمس السبت، من توقيف شخص يبلغ من العمر 21 سنة، يشتبه في تورطه في إلحاق خسائر مادية بمجموعة من السيارات خلال الساعات الأولى من صباح نفس اليوم بحي النهضة بتمارة.

وحسب ما توصلت به "شوف تيفي" فإن المعطيات الأولية للبحث تشير إلى قيام المشتبه فيه رفقة ثلاثة من شركائه بإحداث خسائر مادية بعدد من السيارات من بينها سيارات أجرة،، وذلك تحت تأثير تخدير متقدمة، قبل أن تمكن الأبحاث الميدانية من توقيف أحدهم، فيما لا زالت الأبحاث جارية لتوقيف باقي شركائه بعد تحديد هوياتهم.
وقد تم وضع المشتبه فيهم تحت الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة.

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