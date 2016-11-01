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مثير.. شوفو كيفاش بوليسي عتق شاب تعرض لمحاولة قتل بوجدة
بتاريــخ : 6 نونبر 2016 / 20:50 مثير.. شوفو كيفاش بوليسي عتق شاب تعرض لمحاولة قتل بوجدة | مجتمع
مثير.. شوفو كيفاش بوليسي عتق شاب تعرض لمحاولة قتل بوجدة
تداولت صفحات فايسبوكية، اليوم الأحد، فيديو مؤثر، يظهر نقل شاب عبر سيارة الإسعاف، قيل بأنه تعرض لمحاولة قتل، قبل أن يتدخل رجل شرطة وينقذه في الوقت المناسب.


"شوف تيفي"

تداولت صفحات فايسبوكية، اليوم الأحد، فيديو مؤثر، يظهر نقل شاب عبر سيارة الإسعاف، قيل بأنه تعرض لمحاولة قتل، قبل أن يتدخل رجل شرطة وينقذه في الوقت المناسب.

وقام أحد الأشخاص بشرح فصول الواقعة بالفيديو، موضحا بأن الشاب كان ضحية اعتداء شنيع بمدينة وجدة، إلا أن رجل شرطة تدخل بشكل بطولي وأنقذه قبل أن يكمل المهاجم جريمته.

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المغرب شوف تيفي سيارة الإسعاف شاب جريمة فايسبوك الفيديو

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