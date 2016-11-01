مؤلم.. مسخوط الوالدين يطعن والدته ويعتدي عليها بالضرب في القليعة

"شوف تيفي"
أقدم شاب، خلال الأسبوع الجاري، بتعنيف والدته بطريقة بشعة، بالقرب من مؤسسة تعليمية بمدينة القليعة.
وحسب مصادر محلية فإن الشاب انهال على والدته بالضرب، قبل أن يقوم بتوجيه العديد من الطعنات الخطيرة لها بواسطة السلاح الأبيض على مستوى الظهر.
وأضافت المصادر ذاتها بأن الشاب وفور ارتكابه لجريمته فر إلى وجهة غير معلومة، بينما تم نقل الأم إلى المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية.
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