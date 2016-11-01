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بتاريــخ : 6 نونبر 2016 / 20:16 عاجل : الملك محمد السادس يصل في هذه اللحظات إلى السنغال | بوليتيك
عاجل : الملك محمد السادس يصل في هذه اللحظات إلى السنغال
حطت الطائرة التي تقل الملك محمد السادس قبل قليل بمطار ''نيو بولد سيدار سنغور'' الدولي بالعاصمة السنغالية دكار، حيث كان في إستقبال الملك رئيس جمهورية السنغال ''ماكي سال'' وشخصيات سياسية وإقتصادية

شوف تيفي 


حطت الطائرة التي تقل الملك محمد السادس قبل قليل بمطار "نيو بولد سيدار سنغور" الدولي بالعاصمة السنغالية دكار، حيث كان في إستقبال الملك رئيس جمهورية السنغال "ماكي سال" وشخصيات سياسية وإقتصادية وعسكرية.

وتستغرق الزيارة الرسمية للملك محمد السادس التي إنطلقت اليوم الأحد ثلاثة أيام، حيث ينتظر أن تشهد الزيارة التي وصفها رئيس جمهورية السنغال "بالتاريخية" التوقيع على مجموعة من الإتفاقيات الثنائية في جميع المجالات.

وأشادت الصحافة المحلية بالسنغال بعمق العلاقات بين المغرب والسنغال من جهة، وبالحصيلة المنتظرة من الزيارة الملكية، على إعتبار أن المملكة المغربية تحتل المرتبة الأولى إفريقيا من حيث الدول المستثمرة بمنطقة غرب إفريقيا.

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