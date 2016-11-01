بالفيديو.. استفزاز جديد : محتجون غاضبون يحرقون صور بن كيران والبرلمانية ''خديجة زيان''

قام بعض المحتجين الغاضبين في الوقفة الإحتجاجية المنظمة عشية اليوم بساحة ماريشال بمدينة الدار البيضاء، بإحراق صور رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران والبرلمانية خديجة زيان.

شوف تيفي

قام بعض المحتجين الغاضبين في الوقفة الإحتجاجية المنظمة عشية اليوم بساحة ماريشال بمدينة الدار البيضاء، بإحراق صور رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران والبرلمانية خديجة زيان.

وحسب موفد "شوف تيفي" فعملية حرق صور كل من عبد الإله بن كيران والبرلمانية عن حزب الإتحاد الدستوري "خديجة زيان"، قام بها بعض الناشطين المحسوبين على الجمعيات الأمازيغية.

ويظهر الفيديو الذي تتحفظ "شوف تيفي" عن نشره كاملا، بعض المشاركين يقومون بحرق صور المذكورين بالإضافة إلى رفع شعارات ضد البرلمانية خديجة زيان مطالبين بتجريدها من صفة "نائبة برلمانية" ومحاكمتها.

ورفع المتظاهرين الذين إنخفض عددهم بشكل كبير بالمقارنة مع الوقفات الإحتجاجية السابقة، حيث بلغ عددهم حوالي 200 شخص كأعلى تقدير، "رفع" شعارات تطالب بمواصلة التحقيق في وفاة المرحوم محسن فكري مع إخراج النتائج إلى العموم في أقرب الآجال.