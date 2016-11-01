زوجة تضبط زوجها في وضع مخل مع صديقتها في بني ملال..وها شنو دارت ليهم

اهتزت مدينة بني ملال ليلة السبت- الأحد، على وقع فضيحة مدوية، بطلها زوج ضبطته زوجته مع صديقتها متلبسين بممارسة الجنس.

"شوف تيفي"

اهتزت مدينة بني ملال ليلة السبت- الأحد، على وقع فضيحة مدوية، بطلها زوج ضبطته زوجته مع صديقتها متلبسين بممارسة الجنس.

وحسب مصادر محلية فإن الزوجة، شكت في صديقتها وزوجها، لتتربص بخطواتها، وفور دخولهما إلى أحد المنازل سارعت إلى إبلاغ المصالح الأمنية التي حلت على الفور بعين المكان وعثرت عليهما متلبسين بممارسة الجنس والخيانة الزوجية.

وأضافت المصادر ذاتها بأن المصالح الأمنية وبعد التحقيق الأولي مع الموقوفين، وضعتهما تحت تدابير الحراسة النظرية، موضحة بأن الزوجة في طريقها للتنازل لزوجها المعتقل.