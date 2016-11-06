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بالصور : وقفة إحتجاجية بالدار البيضاء ضد ''البرلمانية خديجة زياني'' التي وصفت الريفيين بالأوباش
بتاريــخ : 6 نونبر 2016 / 19:14 بالصور : وقفة إحتجاجية بالدار البيضاء ضد البرلمانية خديجة زياني التي وصفت الريفيين بالأوباش | بوليتيك
بالصور : وقفة إحتجاجية بالدار البيضاء ضد ''البرلمانية خديجة زياني'' التي وصفت الريفيين بالأوباش
إنطلقت في هذه اللحظات وقفة إحتجاجية بمدينة الدار البيضاء بساحة ماريشال، دعا إليها بعض النشطاء السياسيين والحقوقيين تضامنا مع محسن فكري، الذي توفي في شاحنة للنفايات بمدينة الحسيمة.

شوف تيفي

إنطلقت في هذه اللحظات وقفة إحتجاجية بمدينة الدار البيضاء بساحة ماريشال، دعا إليها بعض النشطاء السياسيين والحقوقيين تضامنا مع محسن فكري، الذي توفي في شاحنة للنفايات بمدينة الحسيمة.

وندد المحتجون بشدة على البرلمانية عن حزب الإتحاد الدستوري خديجة زيان، التي نعتث المحتجين في تدوينة سابقة على الفايسبوك "بالأوباش"، حيث طالب المحتجون بمحاكمتها وإقالتها من البرلمان.

ورفع المتظاهرين الذين قدر عددهم بحوالي 200 شخص، شعارات تطالب بمواصلة التحقيق في وفاة المرحوم محسن فكري مع إخراج النتائج إلى العموم في أقرب الآجال.

وتأتي الوقفة الإحتجاجية بالدار البيضاء اليوم تزامنا مع وقفة إحتجاجية أخرى بمدينة الرباط، رغم إنخفاض عدد المشاركين في الوقفات المنظمة اليوم بالمقارنة مع سابقاتها، بعد الرواية الرسمية التي جاءت على لسان والد المرحوم محسن فكري والذي أعرب عن إطمئنانه لسير نتائج التحقيقات بعد زيارته من طرف وزير الداخلية مبعوثا من الملك محمد السادس.

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الإحتجاج محسن فكري الدار البيضاء الشعارات الإحتجاج التحقيق شوف تيفي

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