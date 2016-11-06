فضيحة وبالصور..شخص يمارس الرقية الشرعية ويطلب من النساء ممارسة الجنس معه لكي يتزوجن.. تفاصيل مثيرة

فجر موقع أنواديبو الموريتاني فضيحة من العيار الثقيل، بطلها مشعوذ يدعي ممارسة الرقية الشرعية وإبطال السحر وطرد الجن من داخل الأجساد وغير ذلك من أمور الشعوذة والدجل، لكي يمارس الجنس مع النساء من

"شوف تيفي"

فجر موقع أنواديبو الموريتاني فضيحة من العيار الثقيل، بطلها مشعوذ يدعي ممارسة الرقية الشرعية وإبطال السحر وطرد الجن من داخل الأجساد وغير ذلك من أمور الشعوذة والدجل، لكي يمارس الجنس مع النساء من ضحاياه.

وأوضح الموقع ذاته بأن هذا الشخص المدعو "ولد الداهي" يستدرج ضحاياه إلى وكره الموجود في حي شعبي يدعى كزرة تنسويلم، ثم يدعي بأنه يطرد الجن منهن وخاصة الراغبات بالزواج من خلال ممارسة شذوذه الجنسي عليهن.



ووضع هذا الموقع كذلك صورا لمحادثات بين هذا الشخص وإحدى زبوناته عبر تطبيق الواتساب، حيث طلب منها القدوم إليه دون ملابس داخلية، مع إرسال صور خاصة بها وهي عارية.



