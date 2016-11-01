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يا ربي السلامة..جريمة قتل مروعة تهز مكناس
بتاريــخ : 6 نونبر 2016 / 18:40 يا ربي السلامة..جريمة قتل مروعة تهز مكناس | حوادث و حقوق
يا ربي السلامة..جريمة قتل مروعة تهز مكناس
اهتز حي الزرهونية بمدينة مكناس، اليوم الأحد، على وقع جريمة مروعة، عقب قيام شاب بقتل صديقه من خلال توجيه العديد من الطعنات القاتلة إليه.

"شوف تيفي"

اهتز حي الزرهونية بمدينة مكناس، اليوم الأحد، على وقع جريمة مروعة، عقب قيام شاب بقتل صديقه من خلال توجيه العديد من الطعنات القاتلة إليه.

وحسب مصادر من مدينة مكناس فإن الجاني البالغ من العمر 34 عاما والضحية البالغ من العمر 36 سنة، كانت تربطهما علاقة صداقة جد قوية، إلا أن الأمور تغيرت في الآونة الأخيرة لأسباب تبقى مجهولة، ما جعلهما يدخلان في نقاش حاد، لتتطور الأمور بينهما إلى تبادل للضرب والعنف انتهى بتوجيه الجاني للضحية العديد من الطعنات بواسطة سكين من الحجم الكبير في مناطق مختلفة من جسده.

وأضافت المصادر ذاتها بأن الضحية لفظ أنفاسه الأخيرة فور وصوله إلى مستشفى محمد الخامس بمكناس، بينما قام الجاني بتسليم نفسه إلى المصالح الأمنية التي فتحت تحقيقا في الموضوع.

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‫شوف تيفي

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يا ربي السلامة..جريمة قتل مروعة تهز مكناس شوف تيفي اهتز حي الزرهونية بمدينة مكناس اليوم الأحد على وقع جريمة مروعة عقب قيام شاب بقتل صديقه من خلال توجيه العديد من الطعنات القاتلة إليه. وحسب مصادر من مدينة مكناس فإن الجاني البالغ من العمر 34 عاما والضحية البالغ من العمر 36 سنة كانت تربطهما علاقة صداقة جد قوية إلا أن الأمور تغيرت في الآونة الأخيرة لأسباب تبقى مجهولة ما جعلهما يدخلان في نقاش حاد لتتطور الأمور بينهما إلى تبادل للضرب والعنف انتهى بتوجيه الجاني للضحية العديد من الطعنات بواسطة سكين من الحجم الكبير في مناطق مختلفة من جسده. وأضافت المصادر ذاتها بأن الضحية لفظ أنفاسه الأخيرة فور وصوله إلى مستشفى محمد الخامس بمكناس بينما قام الجاني بتسليم نفسه إلى المصالح الأمنية التي فتحت تحقيقا في الموضوع. المغرب شوف تيفي الضحية جريمة مكناس الطعنات المصالح الأمنية الضحية سكين

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