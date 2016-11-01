 ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

يا ربي السلامة..جريمة قتل مروعة تهز مكناس | حوادث و حقوق

يا ربي السلامة..جريمة قتل مروعة تهز مكناس

في قمة المناخ العالمية، هل تعكر إسرائيل الجو في المغرب؟ | مجتمع

في قمة المناخ العالمية، هل تعكر إسرائيل الجو في المغرب؟

الأصالة والمعاصرة يدعو بن كيران إلى الإسراع في تشكيل الحكومة | بوليتيك

الأصالة والمعاصرة يدعو بن كيران إلى الإسراع في تشكيل الحكومة

إنذار كاذب بوجود رجل مسلح أخرج ترامب من القاعة | دولي

إنذار كاذب بوجود رجل مسلح أخرج ترامب من القاعة

التحقيق مع شرطي بعد إنتشار مقطع فيديو لغنائه الشعبي في كباريه بأكادير | حوادث و حقوق

التحقيق مع شرطي بعد إنتشار مقطع فيديو لغنائه الشعبي في ''كباريه'' بأكادير

تفاصيل جديدة ومثيرة بخصوص الدعارة الراقية وفيديو فضيحة المومس و 3000 درهم بمراكش+فيديو | حوادث و حقوق

تفاصيل جديدة ومثيرة بخصوص الدعارة الراقية وفيديو فضيحة المومس و 3000 درهم بمراكش+فيديو

لأسباب سياسية.. موريتانيا تخفض مشاركتها في كوب22 | بوليتيك

لأسباب سياسية.. موريتانيا تخفض مشاركتها في ''كوب22''

تفاصيل جديد بخصوص الوقفة الاحتجاجية المنظمة من طرف أشخاص تعرضوا للنصب في البرنوصي | مجتمع

تفاصيل جديد بخصوص الوقفة الاحتجاجية المنظمة من طرف أشخاص تعرضوا للنصب في البرنوصي

كواليس عرس ولد لشكر وهذا ما جرى بين بنكيران وإلياس العماري وشباط وبن عبدالله | بوليتيك

كواليس عرس ولد لشكر وهذا ما جرى بين بنكيران وإلياس العماري وشباط وبن عبدالله

بعيدا عن التعصب.. قريبا من التعقل

الأصالة والمعاصرة يدعو بن كيران إلى الإسراع في تشكيل الحكومة
بتاريــخ : 6 نونبر 2016 / 17:22 الأصالة والمعاصرة يدعو بن كيران إلى الإسراع في تشكيل الحكومة | بوليتيك
الأصالة والمعاصرة يدعو بن كيران إلى الإسراع في تشكيل الحكومة
دعا حزب الأصالة والمعاصرة رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران، إلى تحمل كامل مسؤولياته الدستورية للإسراع بإكمال كل مستلزمات تشكيل الحكومة، مؤكدا بأن كل تأخر في هذا المسار ينعكس سلبا على باقي البناء

شوف تيفي

دعا حزب الأصالة والمعاصرة رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران، إلى تحمل كامل مسؤولياته الدستورية للإسراع بإكمال كل مستلزمات تشكيل الحكومة، مؤكدا بأن كل تأخر في هذا المسار ينعكس سلبا على باقي البناء المؤسساتي والدستوري وعلى الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية للبلاد.

وأصدر حزب الأصالة والمعاصرة، بلاغا يعبر فيه عن "إنشغاله الكبير بالبطء الذي يعرفه مسلسل إرساء البناء المؤسساتي للدولة من تشكيل الحكومة وانتخاب رئيس وهياكل مجلس النواب بعد الانتخابات التشريعية للسابع من أكتوبر "2016.

وكشف منطوق بلاغ حزب البام،"أن التأخر في تشكيل الحكومة بعد تكليف رئيسها بذلك في العاشر من أكتوبر 2016، قد انعكس سلبا على السير السليم للعديد من المؤسسات الدستورية والسياسية وفي مقدمتها البرلمان، باعتباره سلطة مستقلة تمارس مهام التشريع والرقابة وتقييم وتقويم السياسات العمومية، بالإضافة إلى علاقاتها البرلمانية الدولية. والدليل على ذلك، عدم تمكن البرلمان بغرفتيه من مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2017، ولا من مساءلة الحكومة بشأن فاجعة الحسيمة وفيضان وادي الساقية الحمراء".

وأضاف بلاغ المكتب السياسي لحزب البام، "أن هذا البطء سيكون له انعكاس كبير على السير العادي لباقي المؤسسات، وعلى اعتماد السياسات العمومية اللازمة لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تواجهها بلادنا، بما فيها الاحتقان الاجتماعي الذي تعيشه جراء استهداف القدرة الشرائية للمواطنين وأثار ذلك على الفئات الهشة، وأوضاع البطالة وتردي الخدمات الاجتماعية والصحية وغيرها".

 

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

البطالة المكتب السياسي البام الحكومة الإسراع المؤسسات شوف تيفي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

لأسباب سياسية.. موريتانيا تخفض مشاركتها في كوب22 | بوليتيك

لأسباب سياسية.. موريتانيا تخفض مشاركتها في ''كوب22''

كواليس عرس ولد لشكر وهذا ما جرى بين بنكيران وإلياس العماري وشباط وبن عبدالله | بوليتيك

كواليس عرس ولد لشكر وهذا ما جرى بين بنكيران وإلياس العماري وشباط وبن عبدالله

لهذا السبب غاب أخنوش عن عرس ولد إدريس لشكر الذي حضره عبد الإله بنكيران وحميد شباط وإلياس العماري | بوليتيك

لهذا السبب غاب أخنوش عن عرس ولد إدريس لشكر الذي حضره عبد الإله بنكيران وحميد شباط وإلياس العماري

عاجل وإنفراد : الإتحاد الإشتراكي يدخل إلى الحكومة رفقة الإستقلال والتقدم والإشتراكية برئاسة البيجيدي | بوليتيك

عاجل وإنفراد : الإتحاد الإشتراكي يدخل إلى الحكومة رفقة الإستقلال والتقدم والإشتراكية برئاسة البيجيدي

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

قراءة الفاتحة ترحما على ضحايا واد الساقية الحمراء | قنوات أخرى
منذ 20 دقيقة

قراءة الفاتحة ترحما على ضحايا واد الساقية الحمراء

متطوعي المسيرة الخضراء يستحضرون لحظات تاريخية عايشوها منذ أكثر من 4 عقود في هذه الملحمة العزيزة على قلوب المغاربة | قنوات أخرى

متطوعي المسيرة الخضراء يستحضرون لحظات تاريخية عايشوها منذ أكثر من 4 عقود في هذه الملحمة العزيزة على قلوب المغاربة

فيديو لمغني الراب المغربي الأمريكي من أصول مغربية فرانش مونتانا وهو يرقص على أنغام أغنية العيون عينيا والساقية الحمرا ليا | قنوات أخرى

فيديو لمغني الراب المغربي الأمريكي من أصول مغربية ''فرانش مونتانا'' وهو يرقص على أنغام أغنية ''العيون عينيا والساقية الحمرا ليا ''

نسولو الناس:شحال من مغربي كان شارك فالمسيرة الخضراء؟ | نسولو الناس

نسولو الناس:شحال من مغربي كان شارك فالمسيرة الخضراء؟

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

يا ربي السلامة..جريمة قتل مروعة تهز مكناس | حوادث و حقوق
منذ 9 دقائق

يا ربي السلامة..جريمة قتل مروعة تهز مكناس

في قمة المناخ العالمية، هل تعكر إسرائيل الجو في المغرب؟ | مجتمع

في قمة المناخ العالمية، هل تعكر إسرائيل الجو في المغرب؟

الأصالة والمعاصرة يدعو بن كيران إلى الإسراع في تشكيل الحكومة | بوليتيك

الأصالة والمعاصرة يدعو بن كيران إلى الإسراع في تشكيل الحكومة

إنذار كاذب بوجود رجل مسلح أخرج ترامب من القاعة | دولي

إنذار كاذب بوجود رجل مسلح أخرج ترامب من القاعة

﻿ ﻿
اليوم 01:15 GMT

عاجل و بالصورة : عبد الإله بن كيران وحميد شباط يلتقطون ''السيلفي'' مع عبيدات الرمى بعرس ولد إدريس لشكر

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2016.