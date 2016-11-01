التحقيق مع شرطي بعد إنتشار مقطع فيديو لغنائه الشعبي في ''كباريه'' بأكادير

كشفت مصادر مطلعة، أنه فتح تحقيق مع رجل أمن يشتغل بمفوضية الشرطة بإمنتانوت، بعد توصل الإدارة العامة للأمن الوطني بشريط فيديو يظهر الشرطي وهو يغني مقاطع من الفلكلور الشعبي المغربي داخل ''كباريه''

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كشفت مصادر مطلعة، أنه فتح تحقيق مع رجل أمن يشتغل بمفوضية الشرطة بإمنتانوت، بعد توصل الإدارة العامة للأمن الوطني بشريط فيديو يظهر الشرطي وهو يغني مقاطع من الفلكلور الشعبي المغربي داخل "كباريه" بمدينة أكادير.

وأضافت ذات المصادر، أن التحقيقات مع الشرطي مازالت مستمرة، حيث ينتظر إحالته على المجلس التأديبي للتداول في المنسوب إليه.

وقالت ذات المصادر، أن لجنة خاصة تابعة للمديرية العامة للأمن الوطني حلت في وقت سابق، بمفوضية الشرطة بمدينة إمنتانوت، حيث لم تستبعد ذات المصادر أن تكون مقاطع الفيديو التي توصلت بها الإدارة العامة للأمن الوطني عن الشرطي وهو يغني "الشعبي" في إحدى الملاهي الليلية بمدينة أكادير، ضمن القضايا التي حققت فيها.