تفاصيل جديدة ومثيرة بخصوص الدعارة الراقية وفيديو فضيحة المومس و 3000 درهم بمراكش+فيديو

"شوف تيفي"
علمت "شوف تيفي" أن فيديو الشجار بين مومس وأحد الأشخاص حول 3000 درهم، وقعت فصوله بالضبط بحي سيدي إغلي بمدينة مراكش.
وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن الحي المذكور معروف بالمدينة الحمراء بالدعارة الراقية، وتواجد العديد من المومسات اللائي يمارسن الجنس بمبالغ مالية كبيرة.
وأضاف المصدر ذاته بأن الحالة التي ظهرت في الفيديو لا تعتبر الوحيدة، موضحا بأن الحي المذكور شهد في وقت سابقا حالات مشابهة لدخول مومسات في عراك مع زبنائهم بعد قضائهم لليالي حمراء.
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