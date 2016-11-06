لأسباب سياسية.. موريتانيا تخفض مشاركتها في ''كوب22''

قال موقع زهرة شنقيط الموريتاني إن الحكومة الموريتانية، قررت تخفيض مشاركتها في قمة المناخ، المقرر عقدها بمراكش، لأسباب سياسية.

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قال موقع زهرة شنقيط الموريتاني إن الحكومة الموريتانية، قررت تخفيض مشاركتها في قمة المناخ، المقرر عقدها بمراكش، لأسباب سياسية.

وذكر الموقع أن خفض التمثيلية يعود بالأساس إلى ما اعتبرته "التوتر المتصاعد بين الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز و المغرب منذ فترة".

وقالت مصادر حكومية خاصة لموقع زهرة شنقيط ، إن الرئيس الموريتاني يتجه لتكليف الوزير الأول يحيى ولد حدمين أو وزير البيئة آمادى كمرا بالمشاركة فى قمة مراكش، بعدما حسم غياب الرئيس عنها بشكل فعلى.



