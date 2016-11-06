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تفاصيل جديد بخصوص الوقفة الاحتجاجية المنظمة من طرف أشخاص تعرضوا للنصب في البرنوصي
بتاريــخ : 6 نونبر 2016 / 16:01 تفاصيل جديد بخصوص الوقفة الاحتجاجية المنظمة من طرف أشخاص تعرضوا للنصب في البرنوصي | مجتمع
تفاصيل جديد بخصوص الوقفة الاحتجاجية المنظمة من طرف أشخاص تعرضوا للنصب في البرنوصي
في جديدة الوقفة الاحتجاجية المنظمة بحي البرنوصي بالبيضاء، اليوم الأحد، كشفت فاطمة نسيمي وهي رئيسة جمعية التضامن والتواصل، بأن أكثر من 1400 شخص، كانوا ضحية رئيس ودادية سكنية تدعى جمعية الأمانة

 

"شوف تيفي"

 

في جديدة الوقفة الاحتجاجية المنظمة بحي البرنوصي بالبيضاء، اليوم الأحد، كشفت فاطمة نسيمي وهي رئيسة جمعية التضامن والتواصل، بأن أكثر من 1400 شخص، كانوا ضحية رئيس ودادية سكنية تدعى جمعية الأمانة السكنية تم تكوينها قبل 25 عاما.

وأوضحت نسيمي في اتصال لها مع "شوف تيفي" أن رئيس الجمعية تم اعتقاله سنة 1999 لحوالي ستة أشهر بسبب رفع المتضررين الذين لم يحصلوا على مساكن دعوى قضائية اتهموه من خلالها بالنصب عليهم في مبالغ مهمة وعدم حصولهم على القطع الأرضية التي تم الاتفاق عليها معه.

وأضافت رئيس جمعية التضامن والتواصل أن المتضررين تنازلوا للرئيس المذكور ليغادر أسوار السجن،  بعد أن وعدهم في آخر اجتماع عقد معه سنة 1999 بمنحهم شقق في تجزئة بالبرنوصي لكنهم تفاجؤوا  به يمنحهما لأشخاص مجهولين لا علاقة لهم بالجمعية، موضحة بأنه وعدهم بعد ذلك بتسوية الأمر ومنحهم  القطع الأرضية المتفق عليها بمنطقة الشلالات عين حرودة لكن الأمر لم يتم بعد أن قامت الدولة بانتزاع ملكية هذه الأراضي لأنها تدخل ضمن الأراضي الفلاحية.

وأكدت نفس المتحدثة بأن المتضررين  تقدموا بشكاية ثانية إلى القضاء لمتابعة رئيس الجمعية، موضحة بأنهم رفضوا الحصول على مبالغهم المالية وتشبثوا بالاستفادة من السكن.

 

 

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المغرب شوف تيفي حي البرنوصي النصب جمعية الأمانة السكينية الأراضي الفلاحية

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