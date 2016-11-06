كواليس عرس ولد لشكر وهذا ما جرى بين بنكيران وإلياس العماري وشباط وبن عبدالله

علمت شوف تيفي من مصادر مطلعة أن عزيزأخنوش لم يقاطع عرس ابن لشكر نواحي البيضاء كما ذهبت لذلك العديد من المواقع ، وإنما طار محلقا إلى السينغال للالتحاق هناك بالملك في مهمة قيل أنها خاصة..

شوف تيفي



علمت شوف تيفي من مصادر مطلعة أن عزيزأخنوش لم يقاطع عرس ابن لشكر نواحي البيضاء كما ذهبت لذلك العديد من المواقع ، وإنما طار محلقا إلى السينغال للالتحاق هناك بالملك في مهمة قيل أنها خاصة..

وحسب نفس المعلومات التي حصلت عليها شوف تيفي أن حضور باقي الأمناء العامين توزع بين طاولتين ، الأولى جمعت الغريم التقليدي لبنكيران ورافض التحالف معه إلياس العماري الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة ، وإلى جانبه الأمين العام لحزب الحركة الشعبية العنصر الذي أربك مصيره بالأحرار والتجمع ، ثم الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري ساجد .

فيما اجتمع في مكان آخر من العرس ، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الإله بنكيران ومعه الأمين العام لحزب الاستقلال شباط، والأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية نبيل بنعبد الله، فيما قالت نفس المصادر أن الجميع اكتفى بسلام المجاملة بشكل خفيف وسريع وجلسوا كل في طاولته ، فيما عمل صاحب العرس وهو إدريس لشكر على ترضية الطرفين معا وحاول الترحيب بكلا الفريقين .