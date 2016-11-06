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بتاريــخ : 6 نونبر 2016 / 15:55 بالصورة.. هذا ما وقع أمام قصر العدالة الفرنسية بسبب سعد لمجرد | ثقافة و فنون
بالصورة.. هذا ما وقع أمام قصر العدالة الفرنسية بسبب سعد لمجرد
نظم اليوم الأحد، العشرات من المغاربة، أمام قصر العدالة، بفرنسا وقفة تضامنية، مع الفنان المغربي سعد لمجرد المعتقل على خلفية اتهام فتاة فرنسية له بمحاولة الاغتصاب.

"شوف تيفي"

 

نظم اليوم الأحد، العشرات من المغاربة، أمام قصر العدالة، بفرنسا وقفة تضامنية، مع الفنان المغربي سعد لمجرد المعتقل على خلفية اتهام فتاة فرنسية له بمحاولة الاغتصاب.

وطالب المغاربة المقيمون بالديار الفرنسية القضاء الفرنسي، بتحكيم العقل والنزاهة والوقوف على جميع نقاط القضية، مؤكدين بأن المعلم بريء لأنه وحسب اعتقادهم كان ضحية مؤامرة.

تجدر الإشارة إلى أن مصادر "شوف تيفي"،كانت قد كشفت بأن هناك احتمالا كبيرا بأن يغادر لمجرد أسوار السجن خلال الأسبوع المقبل.

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المغرب شوف تيفي أسوار السجن قصر العدالة النزاهة القضاء فتاة فرنسية

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