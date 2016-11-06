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فضيحة وبالصورة.. فنانة مغربية معروفة تضع خريطة المغرب مبتورة من صحرائها يوم الاحتفال بعيد المسيرة الخضراء
بتاريــخ : 6 نونبر 2016 / 15:13 فضيحة وبالصورة.. فنانة مغربية معروفة تضع خريطة المغرب مبتورة من صحرائها يوم الاحتفال بعيد المسيرة الخضراء | ثقافة و فنون
فضيحة وبالصورة.. فنانة مغربية معروفة تضع خريطة المغرب مبتورة من صحرائها يوم الاحتفال بعيد المسيرة الخضراء
يبدو أن الفنانة المغربية بدون قصد، وضعت خريطة المغرب مبتورة من صحرائها على حسابها الخاص على الفايسبوك، وذلك حينما قامت بالتعبير عن فرحتها بحلول المسيرة الخضراء المظفرة.

 

"شوف تيفي"

يبدو أن الفنانة المغربية بدون قصد، وضعت خريطة المغرب مبتورة من صحرائها على حسابها الخاص على الفايسبوك، وذلك حينما قامت بالتعبير عن فرحتها بحلول المسيرة الخضراء المظفرة.

وكتبت الزايدي إلى جانب الصورة التي تحتوي خريطة المغرب مبتورة من صحرائها وصورة الملك الراحل الحسن الثاني والملك محمد السادس تدوينة كتبت فيها "صوت الحسن ينادي بلسانك يا صحراء..فرحي يا أرض بلادي أرضك صبحت حرة . . . مرادنا لازم يكمل بالمسيرة الخضراء . . . الله الله الله الله 6 نونبر ذكرى المسيرة الخضراء".
وتفاعل النشطاء بشكل كبير مع الصورة، حيث عبر الجميع عن إعجابه بتدوينة الزايدي، لكنهم عبروا في الوقت ذاته عن غضبهم الشديد من الخطأ الذي وقعت به بخصوص الخريطة.

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‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي لمياء الزايدي الصورة الخريطة المسيرة الخضراء

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