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لهذا السبب غاب أخنوش عن عرس ولد إدريس لشكر الذي حضره عبد الإله بنكيران وحميد شباط وإلياس العماري
بتاريــخ : 6 نونبر 2016 / 15:01 لهذا السبب غاب أخنوش عن عرس ولد إدريس لشكر الذي حضره عبد الإله بنكيران وحميد شباط وإلياس العماري | بوليتيك
لهذا السبب غاب أخنوش عن عرس ولد إدريس لشكر الذي حضره عبد الإله بنكيران وحميد شباط وإلياس العماري
قالت مصادر مطلعة، أن إدريس لشكر الكاتب الأول لحزب الإتحاد الإشتراكي وجه الدعوة لعزيز أخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار لحفل عرس إبنه ''حسن'' مساء أمس السبت بإحدى ''الفيلات'' بالمدينة الخضراء

شوف تيفي 


قالت مصادر مطلعة، أن إدريس لشكر الكاتب الأول لحزب الإتحاد الإشتراكي وجه الدعوة لعزيز أخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار لحفل عرس إبنه "حسن" مساء أمس السبت بإحدى "الفيلات" بالمدينة الخضراء ببوسكورة نواحي مدينة الدار البيضاء الكبرى.

وكشفت ذات المصادر، أن سبب غياب عزيز أخنوش عن العرس، يعود إلى سفره إلى السنغال للحضور إلى جانب الوفد المغربي، الذي سيشارك في الزيارة التاريخية للملك محمد السادس التي ستنطلق رسميا إبتداءا من اليوم الأحد إلى غاية الثلاثاء المقبل، حيث ينتظر أن يتم توقيع عدة إتفاقيات إقتصادية وسياسية ودينية، برئاسة الملك محمد السادس ورئيس جمهورية السنغال ماكي سال.

وإستنادا لذات المصادر، فقد لبى الدعوة لحضور حفل عقد قران نجل إدريس لشكر، على يد إبنة رجل الأعمال نور الدين بلمقدم، كل من رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران والأمين العام لحزب الإستقلال حميد شباط والأمين العام لحزب التقدم والإشتراكية نبيل بن عبد الله الذين جلسوا في مائدة واحدة إلى جانب الحبيب المالكي عضو المكتب السياسي لحزب الإتحاد الإشتراكي.

وإلى جانب الزعماء السياسيين المذكورين، حضر كل من الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة إلياس العماري والأمين العام لحزب الإتحاد الدستوري محمد ساجد والأمين العام لحزب الحركة الشعبية امحند العنصر الذين إجتمعوا كذلك في مائدة أخرى بنفس القاعة التي إحتضنت حفل عرس إبن إدريس لشكر المهندس حسن لشكر.


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أخنوش لشكر العرس الإشتراكية الحبيب الدستوري الحفل شوف تيفي

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كواليس عرس ولد لشكر وهذا ما جرى بين بنكيران وإلياس العماري وشباط وبن عبدالله | بوليتيك

كواليس عرس ولد لشكر وهذا ما جرى بين بنكيران وإلياس العماري وشباط وبن عبدالله

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اليوم 01:15 GMT

عاجل و بالصورة : عبد الإله بن كيران وحميد شباط يلتقطون ''السيلفي'' مع عبيدات الرمى بعرس ولد إدريس لشكر

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