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بالصور.. نايضة في البرنوصي: وقفة احتجاجية لأكثر من 800 شخص تْنصب عليهم في الملايير... وها كيفاش
بتاريــخ : 6 نونبر 2016 / 14:43 بالصور.. نايضة في البرنوصي: وقفة احتجاجية لأكثر من 800 شخص تْنصب عليهم في الملايير... وها كيفاش | منوعات
بالصور.. نايضة في البرنوصي: وقفة احتجاجية لأكثر من 800 شخص تْنصب عليهم في الملايير... وها كيفاش
يشهد حي البرنوصي بالبيضاء، في هذه اللحظات وقفة احتجاجية لأكثر من 800 شخص ، تعرضوا للنصب من طرف جمعية سكنية، قاموا بمنحها مبالغ مالية مهمة للاستفادة من منازل بمنطقة الشلالات عين حرودة قبل سنوات.



"شوف تيفي"


يشهد حي البرنوصي بالبيضاء، في هذه اللحظات وقفة احتجاجية لأكثر من 800 شخص ، تعرضوا للنصب من طرف جمعية سكنية، قاموا بمنحها مبالغ مالية مهمة للاستفادة من منازل بمنطقة الشلالات عين حرودة قبل سنوات.

وقالت إحدى المتضررات المنتميات لجمعية التضامن والتواصل لـ "شوف تيفي" إن أكثر من 1400 شخص كانوا ضحية الجمعية السكنية بالبرنوصي، والتي انخرطوا بها مدة 25 عام للحصول على مساكن بالمنطقة المذكورة.

وأوضحت هذه المتضررة بأن الأمر ما يزال عالقا في القضاء ولم يتم الحسم بخصوصه، مؤكدة بأن الخسائر المادية للمتضررين وصلت لملايير السنتيمات، ترقبوا تفاصيل أكثر بعد لحظات .

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المغرب شوف تيفي البرنوصي مبالغ مالية منطقة الشلالات

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اليوم 01:15 GMT

عاجل و بالصورة : عبد الإله بن كيران وحميد شباط يلتقطون ''السيلفي'' مع عبيدات الرمى بعرس ولد إدريس لشكر

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