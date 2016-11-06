مثير بالفيديوهات والصور.. ها العلبة اليلية اللي طاح فيها سعد لمجرد في الفخ.. وها الفضائح اللي تتوقع فيها

بعد أن توصلت ''شوف تيفي'' إلى صور وضعها حساب على الانستغرام، أكد من خلالها صاحبها بأن الفتاة الفرنسة ''لورا بريول''، كانت برفقة سعد لمجرد ليلة الواقعة مصحوبة بأشخاص آخرين قاموا بالإيقاع

"شوف تيفي"

بعد أن توصلت "شوف تيفي" إلى صور وضعها حساب على الانستغرام، أكد من خلالها صاحبها بأن الفتاة الفرنسة "لورا بريول"، كانت برفقة سعد لمجرد ليلة الواقعة مصحوبة بأشخاص آخرين قاموا بالإيقاع به، وصلت "شوف تيفي" مرة أخرى إلى مصدر هذه الصور ويتعلق الأمر بالصفحة الرسمية للملهى الليلي الشهير " Matignon Paris، والتي وضعت بدورها نفس الصور.



وتوضح الصور والفيديوهات المنشورة بالصفحة الفايسبوكية الخاصة بالملهى الليلي، ما يقع داخل هذا الأخير خلال حفلاته الليلية، حيث تتجمع بها العشرات من الحسناوات بمختلف أشكالهم وألوانهم من أجل الاحتفال بطريقة ماجنة وتبادل القبل، بالإضافة إلى شرب الخمور ومختلف المسكرات.



جدير بالذكر بأن سعد لمجرد تم اعتقاله في الفندق الذي كان يقيم به بالعاصمة الفرنسية باريس، رفقة الفتاة الفرنسية التي اتهمته بتعنيفها ومحاولة اغتصابها.

