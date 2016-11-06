 ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عاجل وإنفراد : الإتحاد الإشتراكي يدخل إلى الحكومة رفقة الإستقلال والتقدم والإشتراكية برئاسة البيجيدي | بوليتيك

عاجل وإنفراد : الإتحاد الإشتراكي يدخل إلى الحكومة رفقة الإستقلال والتقدم والإشتراكية برئاسة

مثير بالفيديوهات والصور.. ها العلبة اليلية اللي طاح فيها سعد لمجرد في الفخ.. وها الفضائح اللي تتوقع فيها | ثقافة و فنون

مثير بالفيديوهات والصور.. ها العلبة اليلية اللي طاح فيها سعد لمجرد في الفخ.. وها الفضائح اللي تتوقع

كتائب البيجيدي تغير الخطة وتتحول إلى فرسان الإصلاح وتعلن : #التغيير_التكتيكي | بوليتيك

كتائب البيجيدي تغير الخطة وتتحول إلى فرسان الإصلاح وتعلن : #التغيير_التكتيكي

أبو سن مرونها في السعودية.. وها شنو وقع | منوعات

أبو سن مرونها في السعودية.. وها شنو وقع

تغريدة دنيا باطما عن الصحراء المغربية تلهب انستغرام | ثقافة و فنون

تغريدة دنيا باطما عن الصحراء المغربية تلهب ''انستغرام''

بن كيران يكشف سبب إصداره توجيها لأعضاء حزب المصباح بعدم الإحتجاج على وفاة محسن فكري | بوليتيك

بن كيران يكشف سبب إصداره توجيها لأعضاء حزب ''المصباح'' بعدم الإحتجاج على وفاة ''محسن فكري''

حصري..هذه هي الصور الأولى للسهرة التي جمعت سعد لمجرد والفتاة الفرنسية التي اتهمته بالاغتصاب+تفاصيل مثيرة | ثقافة و فنون

حصري..هذه هي الصور الأولى للسهرة التي جمعت سعد لمجرد والفتاة الفرنسية التي اتهمته

خطير..مختل عقلي يعتدي على تلميذة ويتحرش بالنساء بالفقيه بن صالح | حوادث و حقوق

خطير..مختل عقلي يعتدي على تلميذة ويتحرش بالنساء بالفقيه بن صالح

صادم.. العثور على أعمال سحر وشعوذة بأحد شواطئ مدينة أكادير+صور | حوادث و حقوق

صادم.. العثور على أعمال سحر وشعوذة بأحد شواطئ مدينة أكادير+صور

بعيدا عن التعصب.. قريبا من التعقل

مثير بالفيديوهات والصور.. ها العلبة اليلية اللي طاح فيها سعد لمجرد في الفخ.. وها الفضائح اللي تتوقع فيها
بتاريــخ : 6 نونبر 2016 / 13:47 مثير بالفيديوهات والصور.. ها العلبة اليلية اللي طاح فيها سعد لمجرد في الفخ.. وها الفضائح اللي تتوقع فيها | ثقافة و فنون
مثير بالفيديوهات والصور.. ها العلبة اليلية اللي طاح فيها سعد لمجرد في الفخ.. وها الفضائح اللي تتوقع فيها
بعد أن توصلت ''شوف تيفي'' إلى صور وضعها حساب على الانستغرام، أكد من خلالها صاحبها بأن الفتاة الفرنسة ''لورا بريول''، كانت برفقة سعد لمجرد ليلة الواقعة مصحوبة بأشخاص آخرين قاموا بالإيقاع

"شوف تيفي"

بعد أن توصلت "شوف تيفي" إلى صور وضعها حساب على الانستغرام، أكد من خلالها صاحبها بأن الفتاة الفرنسة "لورا بريول"، كانت برفقة سعد لمجرد ليلة الواقعة مصحوبة بأشخاص آخرين قاموا بالإيقاع به، وصلت "شوف تيفي" مرة أخرى إلى مصدر هذه الصور ويتعلق الأمر بالصفحة الرسمية للملهى الليلي الشهير " Matignon Paris، والتي وضعت بدورها نفس الصور.

وتوضح الصور والفيديوهات المنشورة بالصفحة الفايسبوكية الخاصة بالملهى الليلي، ما يقع داخل هذا الأخير خلال حفلاته الليلية، حيث تتجمع بها العشرات من الحسناوات بمختلف أشكالهم وألوانهم من أجل الاحتفال بطريقة ماجنة وتبادل القبل، بالإضافة إلى شرب الخمور ومختلف المسكرات.

جدير بالذكر بأن سعد لمجرد تم اعتقاله في الفندق الذي كان يقيم به بالعاصمة الفرنسية باريس، رفقة الفتاة الفرنسية التي اتهمته بتعنيفها ومحاولة اغتصابها.

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي سعد لمجرد الصفحة الفايسبوكية ملهى ليلي الفتاة الفرنسية لورا لوري

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

تغريدة دنيا باطما عن الصحراء المغربية تلهب انستغرام | ثقافة و فنون

تغريدة دنيا باطما عن الصحراء المغربية تلهب ''انستغرام''

حصري..هذه هي الصور الأولى للسهرة التي جمعت سعد لمجرد والفتاة الفرنسية التي اتهمته بالاغتصاب+تفاصيل مثيرة | ثقافة و فنون

حصري..هذه هي الصور الأولى للسهرة التي جمعت سعد لمجرد والفتاة الفرنسية التي اتهمته بالاغتصاب+تفاصيل مثيرة

بالفيديو والصورة..هذه هي حقيقة تعرض المتضامنين مع سعد لمجرد للعنصرية من طرف الشرطة الفرنسية بباريس | ثقافة و فنون

بالفيديو والصورة..هذه هي حقيقة تعرض المتضامنين مع سعد لمجرد للعنصرية من طرف الشرطة الفرنسية بباريس

حصري وبالصور: هاشتاغ يكشف هوية مصور لحظة اعتقال المجرد ويفجر حقائق خطيرة | ثقافة و فنون

حصري وبالصور: هاشتاغ يكشف هوية مصور لحظة اعتقال المجرد ويفجر حقائق خطيرة

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

في مثل هذه اللحظات من سنة 1975 المغاربة يرفعون العلم الوطني بقلب الصحراء المغربية | قنوات أخرى
منذ 10 دقائق

في مثل هذه اللحظات من سنة 1975 المغاربة يرفعون العلم الوطني بقلب الصحراء المغربية

فيديو مثير | أول حوار للفتاة التي اتهمت بتوريط سعد تـكشـف خيوط مؤامرة صديقتها التي اتهمت لمجرد بالإغتصاب ! | قنوات أخرى

فيديو مثير | أول حوار للفتاة التي اتهمت بتوريط سعد تـكشـف خيوط مؤامرة صديقتها التي اتهمت لمجرد بالإغتصاب !

شباط وبنكيران مع عبيدات الرما في عرس ابن لشڭر | قنوات أخرى

شباط وبنكيران مع عبيدات الرما في عرس ابن لشڭر

بالصوت والصورة:الدعارة الفاخرة بمراكش.. ضربها ومابغاش يخلصها ودارتليه الشوهة على الصباح وخدات 3000dh | زووم

بالصوت والصورة:الدعارة الفاخرة بمراكش.. ضربها ومابغاش يخلصها ودارتليه الشوهة على الصباح وخدات 3000dh

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

عاجل وإنفراد : الإتحاد الإشتراكي يدخل إلى الحكومة رفقة الإستقلال والتقدم والإشتراكية برئاسة البيجيدي | بوليتيك
منذ 50 دقيقة

عاجل وإنفراد : الإتحاد الإشتراكي يدخل إلى الحكومة رفقة الإستقلال والتقدم والإشتراكية برئاسة

مثير بالفيديوهات والصور.. ها العلبة اليلية اللي طاح فيها سعد لمجرد في الفخ.. وها الفضائح اللي تتوقع فيها | ثقافة و فنون

مثير بالفيديوهات والصور.. ها العلبة اليلية اللي طاح فيها سعد لمجرد في الفخ.. وها الفضائح اللي تتوقع

كتائب البيجيدي تغير الخطة وتتحول إلى فرسان الإصلاح وتعلن : #التغيير_التكتيكي | بوليتيك

كتائب البيجيدي تغير الخطة وتتحول إلى فرسان الإصلاح وتعلن : #التغيير_التكتيكي

أبو سن مرونها في السعودية.. وها شنو وقع | منوعات

أبو سن مرونها في السعودية.. وها شنو وقع

﻿ ﻿
اليوم 01:15 GMT

عاجل و بالصورة : عبد الإله بن كيران وحميد شباط يلتقطون ''السيلفي'' مع عبيدات الرمى بعرس ولد إدريس لشكر

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2016.