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كتائب البيجيدي تغير الخطة وتتحول إلى فرسان الإصلاح وتعلن : #التغيير_التكتيكي
بتاريــخ : 6 نونبر 2016 / 13:42 كتائب البيجيدي تغير الخطة وتتحول إلى فرسان الإصلاح وتعلن : #التغيير_التكتيكي | بوليتيك
كتائب البيجيدي تغير الخطة وتتحول إلى فرسان الإصلاح وتعلن : #التغيير_التكتيكي
قامت صفحة فرسان العدالة والتنمية وفي خطوة ''تكتيكية'' كما سمتها بتغيير اسمها إلى فرسان الإصلاح،وجاء هذا التغيير انسجاما مع ما تعرضت له من تقريع من الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عبد الإله

شوف تيفي

قامت صفحة فرسان العدالة والتنمية وفي خطوة "تكتيكية" كما سمتها بتغيير اسمها إلى فرسان الإصلاح،وجاء هذا التغيير انسجاما مع ما تعرضت له من تقريع من الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عبد الإله بنكيران، الذي سماهم الصكوعا،وتعد هذه الصفحة أشهر صفحة للكتائب الإلكترونية لحزب العدالة والتنمية والتي تشن هجمات تلو الأخرى على المختلفين مع الحزب وأحدثت له الكثير من المشاكل والعداوات المجانية الصبيانية في بعض الأحيان، مما دفع بنكيران إلى التبرأ منها أكثر من مرة بل بشكل واضح في آخر خرجة إعلامية له وصلت إلى حد نعتهم بكلمة "المدوخين" .

وعلمت قناة شوف تيفي من مصادر خاصة، أن هذا التغيير جاء لتجنب الاصطدام المباشر مع بنكيران في تصريحاته وتغيير التكتيك باستبدال الاسم لكي لا يتحمل الحزب المسؤولية نظرا للاسم القديم الذي كانت تحمله، ثم الاستمرار في نفس النهج وهذا ما جاء في تدوينة حصلت عليها شوف تيفي سماها القائمون على الصفحة : "القصف والهدف شل التحكم وإخضاعه لمنطق الصف ".

وهو ما يعني عدم إنهاء مهمة الكتائب الإلكترونية للحزب وإنما تغيير في الاستراتيجية بما يخدم صف حزب العدالة والتنمية .
وقالت نفس التدوينة : "الهدف واضح وجلي تحت أي مسمى ومجال الحرية الآن أكبر و أوسع…#التغيير_التكتيكي"

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كتائب البيجيدي تغير الخطة وتتحول إلى فرسان الإصلاح وتعلن : التغيير_التكتيكي

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