أبو سن مرونها في السعودية.. وها شنو وقع

عبر نشطاء سعوديون على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي، عن غضبهم الشديد من خلال إطلاق ''هاشتاغ#قمة_المسخرة_أبوسن_في_المدينة‎''، بعد تداول أنباء عن استضافة أبوسن في إحدى الفعاليات المقامة في المدينة



"شوف تيفي"





عبر نشطاء سعوديون على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي، عن غضبهم الشديد من خلال إطلاق "هاشتاغ#قمة_المسخرة_أبوسن_في_المدينة‎"، بعد تداول أنباء عن استضافة أبوسن في إحدى الفعاليات المقامة في المدينة المنورة، يوم الجمعة المقبل من أجل تكريمه.

وطالب المغرّدون السعوديون بمحاسبة الجهة المستضيفة، معبرين عن استيائهم من استضافة شخصيّة مثل أبوسن، التي لا تشكل أي قيمة كبيرة في المجتمع السعودي.

وتربع الهاشتاغ بعد ساعات من إطلاقه، على عرش التغريدات بحصوله على أكثر من 10000 آلاف تغريدة، خاصة أن أبو سن البالغ من العمر 19 عامًا، كان قد خلق أخيراً جدلا في المجتمع السعودي، بعد ظهوره في فيديوهات رفقة فتاة أمريكية حسناء.