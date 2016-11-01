 ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عاجل وإنفراد : الإتحاد الإشتراكي يدخل إلى الحكومة رفقة الإستقلال والتقدم والإشتراكية برئاسة البيجيدي | بوليتيك

عاجل وإنفراد : الإتحاد الإشتراكي يدخل إلى الحكومة رفقة الإستقلال والتقدم والإشتراكية برئاسة

مثير بالفيديوهات والصور.. ها العلبة اليلية اللي طاح فيها سعد لمجرد في الفخ.. وها الفضائح اللي تتوقع فيها | ثقافة و فنون

مثير بالفيديوهات والصور.. ها العلبة اليلية اللي طاح فيها سعد لمجرد في الفخ.. وها الفضائح اللي تتوقع

كتائب البيجيدي تغير الخطة وتتحول إلى فرسان الإصلاح وتعلن : #التغيير_التكتيكي | بوليتيك

كتائب البيجيدي تغير الخطة وتتحول إلى فرسان الإصلاح وتعلن : #التغيير_التكتيكي

أبو سن مرونها في السعودية.. وها شنو وقع | منوعات

أبو سن مرونها في السعودية.. وها شنو وقع

تغريدة دنيا باطما عن الصحراء المغربية تلهب انستغرام | ثقافة و فنون

تغريدة دنيا باطما عن الصحراء المغربية تلهب ''انستغرام''

بن كيران يكشف سبب إصداره توجيها لأعضاء حزب المصباح بعدم الإحتجاج على وفاة محسن فكري | بوليتيك

بن كيران يكشف سبب إصداره توجيها لأعضاء حزب ''المصباح'' بعدم الإحتجاج على وفاة ''محسن فكري''

حصري..هذه هي الصور الأولى للسهرة التي جمعت سعد لمجرد والفتاة الفرنسية التي اتهمته بالاغتصاب+تفاصيل مثيرة | ثقافة و فنون

حصري..هذه هي الصور الأولى للسهرة التي جمعت سعد لمجرد والفتاة الفرنسية التي اتهمته

خطير..مختل عقلي يعتدي على تلميذة ويتحرش بالنساء بالفقيه بن صالح | حوادث و حقوق

خطير..مختل عقلي يعتدي على تلميذة ويتحرش بالنساء بالفقيه بن صالح

صادم.. العثور على أعمال سحر وشعوذة بأحد شواطئ مدينة أكادير+صور | حوادث و حقوق

صادم.. العثور على أعمال سحر وشعوذة بأحد شواطئ مدينة أكادير+صور

بعيدا عن التعصب.. قريبا من التعقل

أبو سن مرونها في السعودية.. وها شنو وقع
بتاريــخ : 6 نونبر 2016 / 13:23 أبو سن مرونها في السعودية.. وها شنو وقع | منوعات
أبو سن مرونها في السعودية.. وها شنو وقع
عبر نشطاء سعوديون على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي، عن غضبهم الشديد من خلال إطلاق ''هاشتاغ#قمة_المسخرة_أبوسن_في_المدينة‎''، بعد تداول أنباء عن استضافة أبوسن في إحدى الفعاليات المقامة في المدينة


"شوف تيفي"


عبر نشطاء سعوديون على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي، عن غضبهم الشديد من خلال إطلاق "هاشتاغ#قمة_المسخرة_أبوسن_في_المدينة‎"، بعد تداول أنباء عن استضافة أبوسن في إحدى الفعاليات المقامة في المدينة المنورة، يوم الجمعة المقبل من أجل تكريمه.

وطالب المغرّدون السعوديون بمحاسبة الجهة المستضيفة، معبرين عن استيائهم من استضافة شخصيّة مثل أبوسن، التي لا تشكل أي قيمة كبيرة في المجتمع السعودي.

وتربع الهاشتاغ بعد ساعات من إطلاقه، على عرش التغريدات بحصوله على أكثر من 10000 آلاف تغريدة، خاصة أن أبو سن البالغ من العمر 19 عامًا، كان قد خلق أخيراً جدلا في المجتمع السعودي، بعد ظهوره في فيديوهات رفقة فتاة أمريكية حسناء.

 

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي هاشتاغ أبو سن المدينة المنورة

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

نفوق الحيوانات البحرية بشاطئ أكادير بعد التصريف العشوائي للنفايات الصناعية | منوعات

نفوق الحيوانات البحرية بشاطئ أكادير بعد التصريف العشوائي للنفايات الصناعية

دراسة خطيرة: هذه هي الأعراض الـ 150 التي تسببها لك علبة سجائر في اليوم | منوعات

دراسة خطيرة: هذه هي الأعراض الـ 150 التي تسببها لك علبة سجائر في اليوم

الطلبة المهندسين يبيتون في العراء مطالبين بتقنين التكوين المؤدى عنه(فيديو من البيضاء) | منوعات

الطلبة المهندسين يبيتون في العراء مطالبين بتقنين التكوين المؤدى عنه(فيديو من البيضاء)

مثير..القمر العملاق يظهر بعد أكثر من 70 سنة هذا الشهر | منوعات

مثير..القمر العملاق يظهر بعد أكثر من 70 سنة هذا الشهر

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

في مثل هذه اللحظات من سنة 1975 المغاربة يرفعون العلم الوطني بقلب الصحراء المغربية | قنوات أخرى
منذ 5 دقائق

في مثل هذه اللحظات من سنة 1975 المغاربة يرفعون العلم الوطني بقلب الصحراء المغربية

فيديو مثير | أول حوار للفتاة التي اتهمت بتوريط سعد تـكشـف خيوط مؤامرة صديقتها التي اتهمت لمجرد بالإغتصاب ! | قنوات أخرى

فيديو مثير | أول حوار للفتاة التي اتهمت بتوريط سعد تـكشـف خيوط مؤامرة صديقتها التي اتهمت لمجرد بالإغتصاب !

شباط وبنكيران مع عبيدات الرما في عرس ابن لشڭر | قنوات أخرى

شباط وبنكيران مع عبيدات الرما في عرس ابن لشڭر

بالصوت والصورة:الدعارة الفاخرة بمراكش.. ضربها ومابغاش يخلصها ودارتليه الشوهة على الصباح وخدات 3000dh | زووم

بالصوت والصورة:الدعارة الفاخرة بمراكش.. ضربها ومابغاش يخلصها ودارتليه الشوهة على الصباح وخدات 3000dh

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

عاجل وإنفراد : الإتحاد الإشتراكي يدخل إلى الحكومة رفقة الإستقلال والتقدم والإشتراكية برئاسة البيجيدي | بوليتيك
منذ 45 دقيقة

عاجل وإنفراد : الإتحاد الإشتراكي يدخل إلى الحكومة رفقة الإستقلال والتقدم والإشتراكية برئاسة

مثير بالفيديوهات والصور.. ها العلبة اليلية اللي طاح فيها سعد لمجرد في الفخ.. وها الفضائح اللي تتوقع فيها | ثقافة و فنون

مثير بالفيديوهات والصور.. ها العلبة اليلية اللي طاح فيها سعد لمجرد في الفخ.. وها الفضائح اللي تتوقع

كتائب البيجيدي تغير الخطة وتتحول إلى فرسان الإصلاح وتعلن : #التغيير_التكتيكي | بوليتيك

كتائب البيجيدي تغير الخطة وتتحول إلى فرسان الإصلاح وتعلن : #التغيير_التكتيكي

أبو سن مرونها في السعودية.. وها شنو وقع | منوعات

أبو سن مرونها في السعودية.. وها شنو وقع

﻿ ﻿
اليوم 01:15 GMT

عاجل و بالصورة : عبد الإله بن كيران وحميد شباط يلتقطون ''السيلفي'' مع عبيدات الرمى بعرس ولد إدريس لشكر

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2016.