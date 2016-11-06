تغريدة دنيا باطما عن الصحراء المغربية تلهب ''انستغرام''

بعد إطلاق الفنانة المغربية دنيا بطما أغنيتها الجديدة في السنوات الأخيرة، التي أخذت في شكلها طريقة الفيديو كليب والتي جاءت بعنوان ''المغرب مغربنا''، حيث أبدت فيها وفاءها الكامل للوطن، و قدمتها حينها



"شوف تيفي": زينب نمروك



بعد إطلاق الفنانة المغربية دنيا بطما أغنيتها الجديدة في السنوات الأخيرة، التي أخذت في شكلها طريقة الفيديو كليب والتي جاءت بعنوان "المغرب مغربنا"، حيث أبدت فيها وفاءها الكامل للوطن، و قدمتها حينها للملك محمد السادس وإلى الجماهير المغربية مباشرة بعد صدورها تزامنا مع ذكرى المسيرة الخضراء.

عادت باطما لنشر الأغنية مرة أخرى قبل ساعات قليلة على حسابها الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام"، تزامنا مع الذكرى الواحدة والأربعين من المسيرة الخضراء، وكتبت تدوينة قائلة: "الصحراء صحراؤنا وديما أنا بنت النخلة والخيمة".

ولقيت التدوينة إعجاب عدد كبير من المغاربة وعشاقها في ربوع الوطن العربي رغم بعض الانتقادات التي لوحظت من طرف من قدموا أنفسهم أنهم من الجمهور الجزائري..رغم أن اللعبة الاستخباراتية للجار الشقيق واضحة جدا



