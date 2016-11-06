بن كيران يكشف سبب إصداره توجيها لأعضاء حزب ''المصباح'' بعدم الإحتجاج على وفاة ''محسن فكري''

قال الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، انه أصدر توجيها لأعضاء حزبه والمتعاطفين معه بعدم المشاركة في المسيرات الإحتجاجية التي أعقبت وفاة ''محسن فكري'' بمدينة الحسيمة خوفا من إنزياح محتمل للإحتجاج.

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قال الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، انه أصدر توجيها لأعضاء حزبه والمتعاطفين معه بعدم المشاركة في المسيرات الإحتجاجية التي أعقبت وفاة "محسن فكري" بمدينة الحسيمة خوفا من إنزياح محتمل للإحتجاج.



ورد إبن كيران على من عاب عليه إصدار توجيها لمناضلي حزبه بعدم الخروج للاحتجاج، معتبرا أن ذلك كان خوفا على البلد، خصوصا بعد الشروع في تنزيل مسطرة قضائية للتحقيق في النازلة.

وتابع بن كيران تعداد الأسباب التي دفعته إلى إصدار التوجيه أمام أعضاء اللجنة الوطنية لحزبه يومه السبت، بالقول "أن الذي وقع للشاب محسن مؤلم جدا ومؤسف للغاية، لكن هل يجوز لنا أن نمر من خسارة إلى خسائر، وقرارنا كان مهما ومنسجما ولم نمنع أي أحد من التظاهر في كل المدن التي شهدت خرجات منددة بالحادث ولم يسجل أي تدخل لمنعها أو التضييق عليها".

ونوه رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران، بتصريح وموقف أب الضحية المكلوم، حيث إعتبره أكثر من رائع إذ لم يغلب جراحاته رغم قسوتها على مصلحة البلد ومستقبله" يضيف بن كيران أمام أعضاء اللجنة الوطنية لحزبه مساء أمس السبت.