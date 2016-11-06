حصري..هذه هي الصور الأولى للسهرة التي جمعت سعد لمجرد والفتاة الفرنسية التي اتهمته بالاغتصاب+تفاصيل مثيرة

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توصلت ''شوف تيفي'' إلى صور وضعها حساب على الانستغرام، تعتبر الصور الأولى التي تظهر سعد لمجرد والفتاة الفرنسية لورا بريول معاً خلال تواجدهما ليلة الواقعة بملهى ليلي.

"شوف تيفي"

توصلت "شوف تيفي" إلى صور وضعها حساب على الانستغرام، تعتبر الصور الأولى التي تظهر سعد لمجرد والفتاة الفرنسية لورا بريول معاً خلال تواجدهما ليلة الواقعة بملهى ليلي.

وكان هذا الحساب قد نشر كذلك مجموعة من الصور، من ليلة الواقعة، والتي حاول من خلالها التأكيد بأن المعلم سعد لمجرد كان ضحية مؤامرة من لورا وصديقاتها.

وتفاعل عشاق لمجرد مع هذه الصور، متمنين أن يستعين بها القضاء الفرنسي للوصول إلى معلومات قد تساعد على براءة الفنان المغربي خلال جلسة محاكمته.

 

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