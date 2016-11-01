خطير..مختل عقلي يعتدي على تلميذة ويتحرش بالنساء بالفقيه بن صالح

تعرضت تلميذة عقب خروجها من المدرسة، خلال الأسبوع الجاري، على مستوى شارع الحسن الثاني في الفقيه بن صالح ٬ إلى حادث خطير بطله مختل عقلي حاول الاعتداء عليها بواسطة هراوة حديدية.

"شوف تيفي"





تعرضت تلميذة عقب خروجها من المدرسة، خلال الأسبوع الجاري، على مستوى شارع الحسن الثاني في الفقيه بن صالح ٬ إلى حادث خطير بطله مختل عقلي حاول الاعتداء عليها بواسطة هراوة حديدية.

وحسب مصادر محلية فإن المختل العقلي معروف بالشارع المذكور بتصرفاته الخطيرة، وبتحرشه المستمر بالنساء واعتراض سبيل المواطنين.

وأضافت المصادر ذاتها بأن مدينة الفقيه بنصالح، تعرف في الآونة الأخيرة انتشارا كبيرا للمختلين العقليين.



