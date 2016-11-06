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صادم.. العثور على أعمال سحر وشعوذة بأحد شواطئ مدينة أكادير+صور
بتاريــخ : 6 نونبر 2016 / 11:18 صادم.. العثور على أعمال سحر وشعوذة بأحد شواطئ مدينة أكادير+صور | حوادث و حقوق
صادم.. العثور على أعمال سحر وشعوذة بأحد شواطئ مدينة أكادير+صور
عثر مواطنون، بشاطي إيموارن بمدينة أكادير، على مجموعة من الصور لأشخاص تم استخدامها في القيام بأعمال سحر وشعوذة.

"شوف تيفي"


عثر مواطنون، بشاطي إيموارن بمدينة أكادير، على مجموعة من الصور لأشخاص تم استخدامها في القيام بأعمال سحر وشعوذة.

وتداولت العديد من الصفحات الفايسبوكية صورتين، تُظهران مجموعة من الصور لأشخاص من الجنسين، قام أحدهم باستغلالها وكتابة طلاسم سحرية عليها.

وتفاعل النشطاء بشكل كبير مع هذه الصور، موضحين بأن العثور على مثل هذه الأمور في الشواطئ أو في المقابر بمختلف المدن المغربية، يعكس قلة الوعي والجهل الثقافي والقصور الديني لبعض الأشخاص.

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المغرب شوف تنفي السحر الشعوذة الفايسبوك الصورة المدن المغربية المقابر

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