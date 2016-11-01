طريف..القرد ملك التوقعات يتكهن بفوز ترامب الانتخابات الأمريكية

أظهرت صور ثابتة، نشرتها كبريات المواقع العالمية، قردا جالسا بين مجسمين من الورق لمرشحي الرئاسة في الانتخابات الأمريكية دونالد ترامب وهيلاري كلينتون.



"شوف تيفي"

أظهرت صور ثابتة، نشرتها كبريات المواقع العالمية، قردا جالسا بين مجسمين من الورق لمرشحي الرئاسة في الانتخابات الأمريكية دونالد ترامب وهيلاري كلينتون.

وحسب وكالة رويترز فإن القرد الذي يعتبر ملك التوقعات في العالم مال إلى صورة ترامب واختاره كرئيس قادم للولايات المتحدة.

وكان القرد يرتدي قميصا أصفر اللون كتبت عليه بالأحرف الصينية عبارة "ملك التوقعات" ويحمل بطاقة مكتوبا عليها "منتخب" على ضفاف بحيرة شيان في مدينة تشانجشان في جنوب الصين.

وقال الموقع الرسمي للبحيرة إن القرد بعد فترة من التأمل استدار إلى الجانب الذي يوجد به مجسم ترامب ثم قام بتقبيل المجسم.



