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بالفيديو والصورة..هذه هي حقيقة تعرض المتضامنين مع سعد لمجرد للعنصرية من طرف الشرطة الفرنسية بباريس
بتاريــخ : 6 نونبر 2016 / 10:26 بالفيديو والصورة..هذه هي حقيقة تعرض المتضامنين مع سعد لمجرد للعنصرية من طرف الشرطة الفرنسية بباريس | ثقافة و فنون
بالفيديو والصورة..هذه هي حقيقة تعرض المتضامنين مع سعد لمجرد للعنصرية من طرف الشرطة الفرنسية بباريس
نفى يوسف الإدريسي الكاتب العام للجمعية المغربية الفرنسية لحقوق الإنسان بفرنسا، في اتصال له مع ''شوف تيفي'' اليوم السبت، بأن يكون المغاربة الذين تضامنوا مع سعد المجرد أمام المحكمة الأربعاء الماضي قد

"شوف تيفي"

نفى يوسف الإدريسي الكاتب العام للجمعية المغربية الفرنسية لحقوق الإنسان بفرنسا، في اتصال له مع "شوف تيفي" اليوم السبت، بأن يكون المغاربة الذين تضامنوا مع سعد المجرد أمام المحكمة الأربعاء الماضي قد تعرضوا للعنصرية أو الإهانة من طرف الشرطة الفرنسية.

وأوضح الإدريسي أن ما وقع أمام المحكمة بباريس، هو أن أفراد الشرطة، طلبوا من المتضامنين بطريقة لبقة فض التجمع موضحين لهم بأنهم لا يتوفرون على رخصة للقيام بهذه الوقفة التضامنية.

وعبر المتحدث نفسه عن استيائه من التأويلات التي حاول البعض الخوض فيها بهذا الخصوص، مؤكدا بأن الأمور قد تعقد ولن تكون في صالح سعد لمجرد.

 

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المغرب شوفتيفي يوسف الإدريسي الجمعية المغربية الفرنسية سعد لمجرد

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