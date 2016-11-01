فيديو العنصر يفجرها : بن كيران بدأ المفاوضات ''عوجا'' ونرفض أن يفرض علينا تحالفاته

صرح امحند العنصر ''لشوف تيفي'' أن سبب تعثر المشاورات يعود إلى فرض الطرف الأخر كشرط للدخول للحكومة قبول تواجد ثلاثة أحزاب ''واللي بغا يزيد عليهم مرحبا به''.

شوف تيفي



صرح امحند العنصر "لشوف تيفي" أن سبب تعثر المشاورات يعود إلى فرض الطرف الأخر كشرط للدخول للحكومة قبول تواجد ثلاثة أحزاب "واللي بغا يزيد عليهم مرحبا به".

وتابع العنصر قوله بأن حزب الحركة الشعبية يصعب عليه التواجد الى جانب حزبين أو ثلاثة من الأحزاب المكونة للكتلة، مؤكدا أن حزب السنبلة يفضل الإبقاء على نفس التحالف الحكومي السابق، مع تفضيل تواجد حزب الإتحاد الدستوري لتحالفه مع حزب التجمع الوطني للأحرار، من جهة ولتقارب وجهات النظر بين الحزبين.

وقال امحند العنصر، أن المفاوضات لتشكيل الحكومة إنطلقت بالمشاورات الأولية لعبد الإله بن كيران مع الأحزاب السياسية التي إختلفت ردة فعلها على لقاءات بن كيران، حيث أن هناك أحزاب عبرت عن رغبتها في المشاركة وأخرى طلبت معطيات أخرى لإتخاذ القرار فيما رفض حزب أخر المشاركة في الحكومة.

وأضاف العنصر أن في الجولة الثانية من المفاوضات تغيرت الأوضاع لتشكيل الحكومة، حيث أن رئيس الحكومة فرض تواجد حزبين في الحكومة وحسم أمرهما، موضحا أن فرض حزب واحد أو حزبين على الأغلبية فهو غير مقبول.

وأكد العنصر أنه يقبل بحكومة يتواجد فيها كل من حزب التجمع الوطني للأحرار والإتحاد الدستوري وحزب التقدم والإشتراكية برئاسة العدالة والتنمية، في حين أنه لايستطيع الدخول لحكومة تغيب عنها هذه الأحزاب.

وأوضح العنصر، أن حزب الحركة الشعبية يرغب في إعادة نفس التحالفات الحزبية المشكلة للحكومة الأخيرة، لكن هناك "شيئ ما" غامض يعثر من المفاوضات إن سميت أصلا "بمفاوضات".



