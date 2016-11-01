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جلسة قمار تنتهي بجريمة مروعة بتزنيت
بتاريــخ : 6 نونبر 2016 / 02:19 جلسة قمار تنتهي بجريمة مروعة بتزنيت | حوادث و حقوق
جلسة قمار تنتهي بجريمة مروعة بتزنيت
انتهت جلسة قمار، خلال الأسبوع الجاري، بمدينة تزنيت، بجريمة بشعة أصيب خلالها شاب بجروح خطيرة.

"شوف تيفي"

انتهت جلسة قمار، خلال الأسبوع الجاري، بمدينة تزنيت، بجريمة بشعة أصيب خلالها شاب بجروح خطيرة.

وحسب مصادر محلية فإن متقامرين، دخلا في جدال حاد، ما جعل أحدهما يوجه لغريمه طعنات خطيرة على مستوى الرقيبة بواسطة سكين من الحجم الكبير.

وأضافت المصادر ذاتها بأن المصالح الأمنية، حلت بمكان الجريمة، وفتحت تحقيقا بعدما لاذ الجاني بالفرار إلى وجهة غير معلومة، بينما تم نقل الضحية إلى المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية.

 

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