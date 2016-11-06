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عاجل و بالصورة : عبد الإله بن كيران وحميد شباط يلتقطون ''السيلفي'' مع عبيدات الرمى بعرس ولد إدريس لشكر
بتاريــخ : 6 نونبر 2016 / 01:15 عاجل و بالصورة : عبد الإله بن كيران وحميد شباط يلتقطون السيلفي مع عبيدات الرمى بعرس ولد إدريس لشكر | بوليتيك
عاجل و بالصورة : عبد الإله بن كيران وحميد شباط يلتقطون ''السيلفي'' مع عبيدات الرمى بعرس ولد إدريس لشكر
ظهرت صور جديدة من داخل عرس نجل الكاتب الأول لحزب الإتحاد الإشتراكي إدريس لشكر، إلتقطها أعضاء الفرقة الفلكلورية لعبيدات الرمى مع رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران والأمين العام لحزب الإستقلال حميد

شوف تيفي

ظهرت صور جديدة من داخل عرس نجل الكاتب الأول لحزب الإتحاد الإشتراكي إدريس لشكر، إلتقطها أعضاء الفرقة الفلكلورية لعبيدات الرمى مع رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران والأمين العام لحزب الإستقلال حميد شباط.

ويأتي "السيلفي" الملتقط من طرف حميد شباط وعبد الإله بن كيران مع "عبيدات الرمى" بعد صور أخرى مسربة من داخل العرس، تظهر جلوس حميد شباط وعبد الإله بن كيران ونبيل بن عبد الله رفقة القيادي بحزب الإتحاد الإشتراكي لحبيب المالكين في مائدة واحدة، في حين يتواجد كل من الأمين العام لحزب الإتحاد الدستوري إلى جانب الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة إلياس العماري في مائدة أخرى تضم رئيس مجلس المستشارين عبد الحكيم بنشماس.

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