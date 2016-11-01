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فتح بحث قضائي مع ضابط شرطة للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بمحاولة تهريب كمية من الحشيش من طنجة إلى هولندا
بتاريــخ : 6 نونبر 2016 / 00:39 فتح بحث قضائي مع ضابط شرطة للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بمحاولة تهريب كمية من الحشيش من طنجة إلى هولندا | حوادث و حقوق
فتح بحث قضائي مع ضابط شرطة للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بمحاولة تهريب كمية من الحشيش من طنجة إلى هولندا
في جديد الخبر المتعلق بضبط كمية من مخدر ''الحشيش'' بوكالة للإرساليات والذي انفردت ''شوف تيفي'' بنشر تفاصيله الأولى أمس الجمعة، كشفت المديرية العامة للأمن الوطني في بلاغ لها أن الفرقة الوطنية للشرطة

''شوف تيفي''

 في جديد الخبر المتعلق بضبط كمية من مخدر ''الحشيش'' بوكالة للإرساليات والذي انفردت ''شوف تيفي'' بنشر تفاصيله الأولى أمس الجمعة، كشفت المديرية العامة للأمن الوطني في بلاغ لها أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، فتحت اليوم السبت، بحثا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، مع ضابط شرطة يعمل بالمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، للاشتباه في علاقته المحتملة بقضية تتعلق بمحاولة تهريب كمية من المخدرات.

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أنه حسب المعلومات الأولية للبحث، فقد أسفرت عملية المراقبة الجمركية بمنطقة الشحن بمطار محمد الخامس الدولي، عن ضبط طرد موجه من مدينة طنجة في اتجاه هولندا، وبداخله 980 غراما من مخدر الحشيش محشوة داخل علبة للحلويات.

وأضاف البلاغ، أن التحريات المنجزة داخل وكالة نقل الإرساليات التي تكلفت بإرسال الطرد المذكور والكائن مقرها بمدينة طنجة، أوضحت أنه تم تدوين هوية غير حقيقية في خانة ''المرسل''، قبل أن يتم ربط الاتصال هاتفيا بالمرسلة الحقيقية للطرد، والتي حضر نيابة عنها الضابط المشتبه فيه.

وقد تم الاحتفاظ بالمعني بالأمر، حسب نفس المصدر، تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في وقت لاتزال فيه الأبحاث والتحريات متواصلة لتوقيف السيدة التي تكلفت بإرسال الطرد المذكور، وذلك لتحديد جميع ظروف وملابسات هذه القضية واستجلاء حقيقتها.




 

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