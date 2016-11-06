بالصور..شاحنة لنقل قنينات الغاز تتعرض لحادث خطير بأكادير

''شوف تيفي''
تعرضت شاحنة محملة بقنينات الغاز، اليوم السبت، بالطريق الرابطة بين أنزا وتدارت بأكادير، لحادثة سير خطيرة.
ووقع هذا الحادث الخطير بأحد المنعجرات الحادة، بعد أن فقد السائق السيطرة على مقود الحافلة نتيجة السرعة والحمولة الكبيرة المتواجدة على متنها.
وبالرغم من خطورة هذا الحادث وحمولة الشاحنة، فإنه لم يخلف خسائر في الأرواح باستثناء خسائر مادية بمقدمة الشاحنة نتيجة قوة الاصطدام بجدار طيني.
كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.