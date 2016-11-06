بالصور..شاحنة لنقل قنينات الغاز تتعرض لحادث خطير بأكادير

تعرضت شاحنة محملة بقنينات الغاز، اليوم السبت، بالطريق الرابطة بين أنزا وتدارت بأكادير، لحادثة سير خطيرة.

''شوف تيفي''

تعرضت شاحنة محملة بقنينات الغاز، اليوم السبت، بالطريق الرابطة بين أنزا وتدارت بأكادير، لحادثة سير خطيرة.

ووقع هذا الحادث الخطير بأحد المنعجرات الحادة، بعد أن فقد السائق السيطرة على مقود الحافلة نتيجة السرعة والحمولة الكبيرة المتواجدة على متنها.

وبالرغم من خطورة هذا الحادث وحمولة الشاحنة، فإنه لم يخلف خسائر في الأرواح باستثناء خسائر مادية بمقدمة الشاحنة نتيجة قوة الاصطدام بجدار طيني.