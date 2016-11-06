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بتاريــخ : 6 نونبر 2016 / 00:00 عاجل و بالصورة : رئيس الحكومة وحميد شباط والحبيب المالكي بمائدة واحدة في هذه اللحظات بحضور إلياس العماري في عرس ولد ادريس لشكر | بوليتيك
عاجل و بالصورة : رئيس الحكومة وحميد شباط والحبيب المالكي بمائدة واحدة في هذه اللحظات بحضور إلياس العماري في عرس ولد ادريس لشكر
حصلت ''شوف تيفي'' على صورة لعبد الإله بن كيران وحميد شباط والحبيب المالكي مجتمعين في مائدة واحدة بالعرس الذي تجري احتفالاته في هذه اللحظات بالمدينة الخضراء بوسكورة، بمناسبة عقد قران ''حسن'' نجل إدريس

شوف تيفي
حصلت ''شوف تيفي'' على صورة لعبد الإله بن كيران وحميد شباط والحبيب المالكي مجتمعين في مائدة واحدة بالعرس الذي تجري احتفالاته في هذه اللحظات بالمدينة الخضراء بوسكورة، بمناسبة عقد قران ''حسن'' نجل إدريس لشكر بإبنة رجل الأعمال نورالدين بالمقدم.
وحسب مصادر ''شوف تيفي'' من ''المدينة الخضراء'' التي تحتضن إحتفالات عرس المهندس حسن لشكر إبن الكاتب الأول للإتحاد إدريس لشكر، جلس رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران بمائدة واحدة إلى جانب الأمين العام لحزب الإستقلال حميد شباط والقيادي بحزب الإتحاد الإشتراكي الحبيب المالكي والأمين العام لحزب التقدم والإشتراكية نبيل بن عبد الله وآخرون.
وأضافت ذات المصادر، أن الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة إلياس العماري والأمين العام لحزب الإتحاد الدستوري محمد ساجد هم أيضا من الحاضرين إلى جانب شخصيات سياسية وإقتصادية معروفة.
رئيس الحكومة وحميد شباط والحبيب المالكي بمائدة واحدة في هذه اللحظات بحضور إلياس العماري في عرس ولد ادريس لشكر

 

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الحكومة العرسلشكربن كيران الإستقلالالعماريشوف تيفي

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