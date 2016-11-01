عاجل.. انفجار سيارة بطنجة واستنفار أمني كبير+فيديو

"شوف تيفي"
انفجرت قبل قليل، سيارة خفيفة بمدينة طنجة، خلال توقفها بالقرب من أحد المراكز التجارية المعروفة بمدينة البوغاز.
وتسبب انفجار السيارة التي اندلعت بها النيران لأسباب تبقى مجهولة، في حالة استنفار أمني، خاصة أن السيارة كانت متوقفة بمكان يعرف تواجداً كبيراً للمواطنين.
ويظهر مقطع فيديو، تداولته الصفحات الفايسبوكية، اللحظات الأولى لاندلاع النيران بالسيارة، ومحاولة بعض المواطنين التدخل لإخمادها لكن دون جدوى.
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