خطير..فاجعة طرقية تهز بركان نتيجة انقلاب حافلة لنقل الركاب+صور

شهدت الطريق الرابطة بين زايو وبركان، ليلة اليوم السبت، حادثة سير خطيرة، عقب انقلاب حافلة لنقل الركاب، ما أسفر عن إصابة 16 شخصا بجروح خطيرة.

"شوف تيفي"

شهدت الطريق الرابطة بين زايو وبركان، ليلة اليوم السبت، حادثة سير خطيرة، عقب انقلاب حافلة لنقل الركاب، ما أسفر عن إصابة 16 شخصا بجروح خطيرة.

و ترجح مصادر محلية ،أن السرعة المفرطة كانت سببا في وقوع الحادث، موضحة بأن سيارات للإسعاف نقلت المصابين إلى المستشفى الحسني بالناظور، حيث تم وضع أربعة أشخاص في قسم الإنعاش نظرا لتعرضهم لإصابات خطيرة.

وأضافت المصادر ذاتها بأن السلطات فتحت تحقيقا، للكشف عن ظروف وملابسات هذه الفاجعة الطرقية التي كادت أن تودي بحياة العشرات.