مثير..هذا ما وقع لشاب أطلق اسم تنظيم الدولة الإسلامية على شبكة ويفي

''شوف تيفي''
كشفت وسائل إعلام فرنسية أن مزحة مثيرة للجدل قام بها شباب فرنسي، تحولت إلى قضية، موضحة بأن هذا الأخير البالغ من العمر 18 سنة، قام بإطلاق اسم '' تنظيم الدولة ''على شبكة WIFI الخاصة به، وهو ما اعتبرته السلطة الفرنسية تحريضا على الإرهاب.
وأوضحت المصادر ذاتها بأن الشرطة الفرنسية استدعت الشاب لاستجوابه، ليتم عرضه على محكمة الجنايات، والتي أدانته بالسجن لمدة ثلاثة أشهر موقوفة التنفيذ.
وأضافت ذات المصادر بأن الشاب صُدم من قرار قاضي المحكمة، التي حاول بها الدفاع عن نفسه، معتبرا بأن ما قام به كان مجرد مزحة.
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